70-jähriger Trainer ist einem Engagement in München nicht abgeneigt

Arsene Wenger würde sich den Bayern nicht verweigern. Foto: APA/AFP/VALERY HACHE

München – Der FC Bayern hat Spiel eins nach der Trennung von Niko Kovac positiv über die Bühne gebracht. Große Unterhaltung bekamen die 70.000 Zuschauer in der Allianz Arena am Mittwoch beim zähen 2:0 der Münchner gegen Olympiakos Piräus jedoch nicht serviert. In der Fußball-Champions League wurde der Achtelfinal-Einzug eingefahren, die Presse beschäftigte aber vor allem die Suche nach dem neuen Chefcoach.

Arsene Wenger soll laut Berichten des "kicker" und der "Bild"-Zeitung ganz oben auf der Wunschliste stehen. Angeblich verhandeln die Bayern bereits mit dem 70-jährigen Franzosen, der seit der Trennung von seinem Langzeit-Arbeitgeber Arsenal 2018 eine Schaffenspause einlegt.

Bereit für eine neue Aufgabe

Wenger wäre bereit für eine neue Aufgabe. "Natürlich, das Trainersein hat mein ganzes Leben bis jetzt ausgemacht", sagte er in seiner Rolle als TV-Experte des katarischen Senders "beIN Sports" am Dienstag.

Wenger stünde zur Verfügung. In den vergangenen Tagen hatten Thomas Tuchel (Paris SG), Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) und der bei Red Bull engagierte Ralf Rangnick ein sofortiges Engagement ausgeschlossen.

Fix ist, dass Interimscoach Hansi Flick auch beim Liga-Hit gegen Borussia Dortmund am Samstag auf der Bank sitzen wird. Mit Wenger wollen sich die Bayern laut Medienberichten nach dem Spiel treffen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic kommentierte Namen nicht. "Wir werden in Ruhe, ohne Druck, den Trainer aussuchen, der unserer Meinung nach der richtige ist", sagte er. (APA, 7.11.2019)