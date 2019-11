Noriaki Kasai Foto: APA/AFP/JURE MAKOVEC

Tokio – Skisprung-Dauerbrenner Noriaki Kasai startet in zwei Wochen in Wisla in seine bereits 31. Weltcupsaison. Der 47-Jährige wurde in das japanische Team für den Saisonauftakt und die folgenden drei Stationen nominiert, obwohl er im Sommer-Grand-Prix nicht wirklich überzeugt hatte und mehrere seiner Mannschaftskollegen sehr stark abgeschnitten hatten. (APA; 7.11.2019)