Foto: Edwin Wallet at OSO Studio for TU Delft

Im Juni präsentierte die Technische Universität Delft ein Konzept für ein neuartiges, energieeffizientes Langstreckenflugzeug. Seiner V-förmigen Erscheinung nach Flying-V getauft, hat der Flieger einen geteilten Rumpf. Die Triebwerke sind ganz hinten auf dem Flugzeug angebracht.

Nun wurde der Innenraum des futuristisch anmutenden Passagierflugzeugs vorgestellt. Er ist ebenso radikal anders: Demnach ist die Business Class vorne im Flieger untergebracht, wo der Rumpf noch nicht geteilt ist. Dort sind die Sitze in Paaren verbaut. Dort, wo der Rumpf sich teilt und zu Flügeln wird, startet die Economy Class, jeweils in 3-4-3-Konfiguration. Dahinter folgt auf beiden Seiten ein Frachtraum.

Sitze, die an der Decke hängen

Bei der Bestuhlung haben sich die Forscher aus Delft neben dieser klassischen Bestuhlung aber auch noch innovativere Varianten ausgedacht, wie das Fachportal "Aerotelegraph" berichtet. Darin bestehen die Sitze aus sehr leichten und platzsparenden Materialien und bieten so zum Beispiel Raum für Sitzgruppen, bei denen zwei Sitze zwei anderen Sitzen zugewandt sind – mit einem Tisch in der Mitte, wie man es aus Zügen kennt. Auch gibt es Einzelsitze, die mehr Schulter- und Ellenbogenfreiheit bieten.

TU Delft

Die ungewöhnlichsten Ideen sind aber zum einen Sitze, die nicht am Boden angebracht sind, sondern an der Decke aufgehängt. Zum anderen sieht ein Konzept vor, dass sich eine Reihe von drei Sitzen umbauen lässt in drei übereinanderliegende Schlafplätze. In der Kabine sollen bis zu 314 Passagiere Platz finden.

Das Fluggerät kommt auf eine Länge von 55 Metern bei einer Höhe von 17 Metern und einer Flügelspannweite von 65 Metern. Durch die neue Form, die auf die Idee des Studenten Justus Benad (TU Berlin) zurückgeht, erwarten sich die Ingenieure 20 Prozent weniger Kerosinverbrauch (verglichen mit dem Airbus A350-900). Unterstützt wird das Projekt von der Fluggesellschaft KLM. (red, 8.11.2019)

Das Flugzeug soll eine Flügelspannweite von 65 Metern haben und 314 Passagieren Platz bieten. Studio OSO