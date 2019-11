Es gebe "keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren Nato-Verbündeten", kritisiert Emmanuel Macron. Foto: Reuters

Paris – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der Nato den "Hirntod" bescheinigt. In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem "Economist" sagte er: "Was wir derzeit erleben, ist der Hirntod der Nato." Es gebe "keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren Nato-Verbündeten".

Zudem zeige das Nato-Land Türkei ein "unkoordiniertes, aggressives" Vorgehen in einem Bereich, in dem die Sicherheitsinteressen aller berührt seien. Damit spielte Macron auf die türkische Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien an.

Die Äußerungen kommen wenige Wochen vor dem Nato-Gipfel Anfang Dezember in London. In diesem Jahr feiert das Bündnis den 70. Jahrestag seiner Gründung.

Deutsche Rolle "nicht haltbar"

Die deutsche Rolle in der Eurozone bezeichnet Macron als "nicht haltbar". "Sie sind die großen Gewinner der Eurozone, und selbst ihrer Funktionsstörungen", sagte der Präsident. "Der deutsche Apparat muss heute anerkennen, dass diese Situation nicht haltbar ist."

Als "Tabu" für die Deutschen bezeichnete Macron "die Frage der Haushaltsanreize". Frankreich hatte Deutschland angesichts der Budgetüberschüsse mehrfach zu Investitionen und zu einer Abkehr von der "schwarzen Null" aufgerufen. Bisher lehnt Berlin einen Kurswechsel aber ab.

Bei dem Interview im Pariser Elysee-Palast äußerte Macron auch Zweifel an der Dreiprozentgrenze der EU für die Neuverschuldung in den Mitgliedsstaaten: "Wir brauchen mehr Expansion, mehr Investitionen." Die Debatte über die drei Prozent gehöre "in das vergangene Jahrhundert" und erlaube es der EU nicht, sich auf die Zukunft vorzubereiten. (APA, 7.11.2019)