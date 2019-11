Bitte kein Lurch, kein klebriger Schreibtisch – also kein Sparen bei der Raumpflege. Foto: Getty Images

Damit Mitarbeiter bei Laune gehalten werden, sind diverse Basisleistungen im Unternehmen essentiell. Wollen Personalabteilungen zusätzlich Punkte bei der Belegschaft sammeln, oder gar einen Employer Branding-Award gewinnen, müssen sie dafür schon die Extrameile gehen. Dienstleistungs-Riese Sodexo hat 3500 Mitarbeiter in den USA, Brasilien, China, Frankreich und Großbritannien befragt, welche Bedeutung sie diversen Benefits und internen Dienstleistungen an ihrem Arbeitsplatz beimessen.

Die Antworten wurden mit der Wahrnehmung der Arbeitgeber. Die Krux an der Geschichte, Leistungen, die sich Mitarbeiter als absolutes Minimum erwarten, tragen weniger zur Mitarbeitermotivation bei, bergen aber hohes Potenzial zur Unzufriedenheit. Gut abwägen sollen Unternehmen laut Sodexo-Studie, ob es sich wirklich lohnt, Reinigungsstunden auf Kosten der Mitarbeiterzufriedenheit einzusparen. Für die befragten Mitarbeiter ist die Reinigung das allerwichtigste Service am Arbeitsplatz.

Bitte kein Lurch

Gleich 81 Prozent gaben an, dass sie nicht dem Lurch im Stiegenhaus begegnen oder sich den Schreibtisch mit Kaffeeflecken teilen wollen. So überrascht es auch nicht, dass 73 Prozent Mitarbeiter nicht von Pontius zu Pilatus laufen möchten, wenn die Toilette verstopft oder Jalousien kaputt sind. Der Frust ist ebenfalls vorprogrammiert, wenn der PC streikt und kein Helpdesk zur Stelle ist. 79 Prozent der befragten Mitarbeiter gaben an, dass die Unterstützung eines IT-Support eine hohe Wichtigkeit für ihren Arbeitsalltag hat. Bei den Unternehmen hat die Dringlichkeit dieser internen Dienstleistung Gehör gefunden, die Mehrheit der befragten Firmen investieren in ein internes IT- Service.

Die Toleranzgrenze der Mitarbeiter ist ebenfalls gering, wenn Unternehmen das neue Arbeiten predigen und benötigte Tools oder Cloud-Dienst Mangelware sind oder nicht funktionieren. 74 der Befragten erachten digitale Werkzeuge als Wichtig um ihre Arbeit effizient zu erledigen.Auch die Erwartung, dass Besprechungsräume online buchbar, technisch gut ausgestattet oder bei Bedarf eine Verpflegung bestellt werden kann, ist bei 67 Prozent der Mitarbeiter hoch. Jedoch räumen nur 40 Prozent der befragten Unternehmen einem Meetingroom-Service einen Stellenwert ein. Unterschiedlicher Meinung ist man auch bei der Notwendigkeit eines Empfangs bzw. einer Rezeption im Firmengebäude. Während es Mitarbeiter als wichtig erachten, dass Gäste und Kunden eine erste Anlaufstelle haben, leistet sich nur ein Drittel der befragten Unternehmen diese Visitenkarte.

Erwartungen steigen

Die Sodexo-Studie zeigt ebenfalls, dass Mitarbeiter immer höhere Erwartungen haben. Besonders die Generationen Z (18 – 24 Jahre), Millennials (25 – 34 Jahre) und Xennials (35 – 44 Jahre) haben konkrete Vorstellung davon, was ein Arbeitsgeber an Benefits bieten sollte. Sie bevorzugen mehr Raum für persönliche Weiterentwicklung als die Baby Boomer (55+) und wollen sich in einer Arbeitsumgebung, die sich ihnen flexibel anpasst und ihr Wohlbefinden fördert, auf den Austausch und die Zusammenarbeit konzentrieren. Alles was Unternehmen dazu zu im Portfolio haben, ist herzlich willkommen.Hoch im Kurs steht bei 71 Prozent der befragten Mitarbeiter der einfache Zugang zu Nahrung. Lösungen dazu gebe es viele – der Frühstückskaffee mit einem Weckerl an der Firmen-Coffeebar, ein Mittagsessen in der Kantine und der Snack am Nachmittag aus dem Automaten – aber nur 57 Prozent der befragten Unternehmen reagieren auf diese Ansprüche ihrer Mitarbeiter.

Noch viel Spielraum

Auch wenn es um die hohe Nachfrage der unter 45-jährigen an Gesundheitsleistungen am Arbeitsplatz geht, stellen sich die Hälfte der befragten Unternehmen taub. Zeit und Nerven sparen sich Mitarbeiter laut der Sodexo- Studie, wenn sie nicht zwischen Arbeitsplatz und Kindergarten hin und her hetzen müssen. Auf die Dringlichkeit einer Kinderbetreuung in oder außerhalb der Firma haben 40 Prozent der befragten Unternehmen reagiert. Serviceleistungen, die heimische Belegschaften bei der nächsten Mitarbeiterbefragung auf die Wunschliste setzen könnten: ein Friseur- und Beauty Salon, einen Concierge, der u.a. Geburtstagsgeschenke organisiert oder ein Personal Travel-Service, das individuelle Urlaubsreisen plant. Diese Zuckerln wurden bereits erfolgreich von internationalen Firmen implementiert und sind auf großen Beifall ihrer Mitarbeiter gestoßen. (12.10.2019)