Was für eine Verwandlung: Während Nintendo früher seine Konsolensysteme vergleichsweise hermetisch abriegelte und unabhängige Entwickler kaum den Weg auf die Hardware fanden, ist mit der Nintendo Switch alles anders. Wie keine andere aktuelle Konsole bietet der japanische Unterhaltungsgigant eine täglich wachsende Auswahl an kleinen und gar nicht so kleinen Indie-Perlen.

Neben Nintendos eigenen Hochglanzfranchises Mario, Zelda & Co sowie immer mehr AAA-Portierungen wie etwa kürzlich von The Witcher 3 oder Overwatch locken also längst auch bemerkenswerte Indies auf die Switch, darunter wirklich hochkarätige Games, die auf anderen Plattformen ein begeistertes Publikum gefunden haben: von Stardew Valley über Hollow Knight bis hin zu Terraria, von Into the Breach über Slay the Spire bis Cuphead, von Ori and the Blind Forest über Dead Cells bis hin zur Horrorklassikersammlung der Amnesia Collection.

Im Mai letzten Jahres hat der STANDARD das letzte Mal einen Überblick gegeben, höchste Zeit für ein Update: Diese tollen Indies für Nintendo Switch abseits der üblichen Verdächtigen haben Sie vielleicht übersehen.