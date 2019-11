Der ORF verlieh am Donnerstag seine Werbepreise. Die meisten Auszeichnungen holte sich Jung von Matt/Donau

Wien – Der ORF verlieh am Donnerstag im Rahmen seiner Programmpräsentation auch seine Werbepreise in den Kategorien TV, Radio und Online. Insgesamt 219 Arbeiten wurden heuer für ORF-Top-Spot, ORF-Werbehahn und ORF-Onward eingereicht. 30 davon schafften es auf die Shortlist. Die meisten Auszeichnungen holte sich Jung von Matt/Donau mit insgesamt drei Trophäen.

Magenta holte mit den Agenturen Jung von Matt/Donau und MediaCom sowie den Produktionsfirmen PPM Filmproductions, MG Sound und Tunnel 23 heuer gleich zwei ORF-Awards für die Kampagne "Lebkuchenmann" – einen ORF-Onward in Gold und einen ORF-Top Spot in Silber.

Punkten bei der insgesamt 54-köpfigen Jury konnten auch die Erste Bank und Sparkasse. Der Spot "Unstoppable" in Zusammenarbeit mit den Agenturen Jung von Matt/Donau und Wavemaker sowie den Produktionsfirmen PPM Filmproductions und Blautöne wurde mit dem ORF-Top-Spot in Gold als bester Fernsehspot des Jahres ausgezeichnet.

Ausgezeichnet wurden die Erste Group und Andreas Putz von Jung von Matt/Donau für den Spot "First Christmas", der beim Cannes Lions International Festival of Creativity einen Bronze-Löwen in der Kategorie "Film Craft" gewann.

Das Video mit Igel Henry für Erste Bank und Sparkasse wurde parallel in sechs Ländern eingesetzt und verzeichnete in weniger als drei Wochen über 150 Millionen Online-Abrufe und wurde mit bisher über 20 nationalen und internationalen Awards ausgezeichnet.

Die Gewinner des ORF-Top-Spot 2019

INTERNATIONAL

Kampagne: "Really George"

Auftraggeber: Nespresso

Kreativagentur: McCann Worldgroup

Mediaagentur: UM PanMedia

Produktionsfirma: Untitled Inc.

GOLD

Kampagne: Unstoppable

Auftraggeber: Erste Bank und Sparkasse

Kreativagentur: Jung von Matt/Donau

Mediaagentur: Wavemaker

Produktionsfirma: PPM Flimproductions & Blautöne

SILBER

Kampagne: Lebkuchenmann

Auftraggeber: Magenta Telekom

Kreativagentur: Jung von Matt/Donau

Mediaagentur: MediaCom

Produktionsfirma: PPM Flimproductions & MG Sound

BRONZE

Kampagne: Schwitz es raus!

Auftraggeber: Hornbach

Kreativagentur: Heimat Berlin

Mediaagentur: Mediaplus Austria

Produktionsfirma: Czar Berlin





Die Gewinner des ORF-Werbehahn 2019

GOLD

Kampagne: Werbewunder Radio – Lichtnahrung

Auftraggeber: ORF-Enterprise, RMS Austria, Creativ Club Austria & Marx Tonkombinat

Kreativagentur: Philip Jessica Krautsack

Produktionsfirma: Marx Tonkombinat

SILBER

Kampagne: Schmetterlingskinder

Auftraggeber: Debra Austria

Kreativagentur: Lowe GGK Werbeagentur

Mediaagentur: Mindshare

Produktionsfirma: MG Sound

BRONZE

Kampagne: Flüsterbubble – Verschwörungstheorie

Auftraggeber: Falter

Kreativagentur: Jung von Matt/Donau

Mediaagentur: Falter

Produktionsfirma: Soundfeiler

Die Gewinner ORF-Onward

GOLD

Kampagne: Lebkuchenmann

Auftraggeber: Magenta Telekom

Kreativagentur: Tunnel23

Mediaagentur: MediaCom

Produktionsfirma: Tunel23

SILBER

Kampagne: Fruchtikurs

Auftraggeber: A. Darbo

Kreativagentur: Demner, Merlicek & Bergmann

Mediaagentur: Media1

Produktionsfirma: Demner, Merlicek & Bergmann

BRONZE

Kampagne: Photovolatik-Anlage

Auftraggeber: Wien Energie

Kreativagentur: Springer & Jacoby

Mediaagentur: Wiencom

Produktionsfirma: Springer & Jacoby. (red, 7.11.2019)