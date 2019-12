Wissenschaftsblogs

Archäologieblog: Archäologinnen und Archäologen geben Einblick in Alltag und Forschungsprojekte von Ephesos über Hallstatt bis Stonehenge.

Junge-Akademie-Blog: Die Junge Akademie der ÖAW besteht aus Nachwuchswissenschafterinnen und -wissenschaftern aller Fachrichtungen und bloggt hier zu den unterschiedlichsten Forschungen.

Kramurium: Dinge mit Geschichte(n): Eine Auswahl und Präsentation von skurillen Fundstücken aus niederösterreichischen Stadtmuseen, mit Mikrogeschichte.

Blog der Österreichischen Nationalbibliothek: Der Forschungsblog gibt einen Einblick in die aktuellen Forschungsaktivitäten der Österreichischen Nationalbibliothek und deren besonderen Beständen.

Geschichte Österreichs: Forscherinnen und Forscher der ÖAW machen eine Zeitreise durch Vergangenheit und Gegenwart des Landes.

Weltraumblog: Beiträge von Mitgliedern des Grazer Instituts für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Biografieblog: Es gibt auch zahlreiche historische Persönlichkeiten, die man nicht kennt. Der Biografieblog der ÖAW stellt regelmäßig das Leben von Menschen vor, die ab 1815 in Österreich in seinen jeweiligen Grenzen gelebt und gewirkt haben.

Religionswissenschaftsblog: Das Institut für Religionswissenschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz bloggt über Religionssysteme der Welt, aktuelle Diskurse und mediale Aufarbeitungen von Religion.

Eis- und Klimablog: Im Blog schreiben Geowissenschafter des Institute of Atmospheric and Cryospheric Sciences an der Universität Innsbruck zum Thema Klimaforschung und Glaziologie.

Ökonomieblog: Hier liefern Wissenschafterinnen und Wissenschafter des Departments Volkswirtschaft der Wirtschaftsuniversität Wien Daten und Fakten zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen und erklären globale volkswirtschaftliche Zusammenhänge

Kryptoökonomie: Blog des Instituts für Kryptoökonomie der WU Wien. Wie funktioniert Bitcoin und die Technologie dahinter? Kann Musik-Streaming ohne Spotify und Werbung ohne Google funktionieren. Der Blog gibt Einblick in ökonomische und rechtliche Fragen.

Mathematik und Statistikblog: Was man über daten- und faktenbasierte Informationen als Beitrag zur (gesellschafts)politischen Diskussion wissen sollte.

Hungry for Science: Der Verein Open Science über Schmackhaftes zum Thema Essen, Esskultur und Nahrungsmittel. Es wird reiner Tisch mit Küchenmythen gemacht und wissenschaftliche Facts rund ums Essen serviert und über Ernährungs-Trends berichtet.

Mediatheksblogs: Die Österreichische Mediathek, das österreichische Archiv für Tonaufnahmen und Videos aus Kultur- und Zeitgeschichte, schreibt über die Sammlung, Bewahrung, Vermittlung und Archivierung von Ton- und Videodokumenten.

Medienwissenschaftsblog & Pressefreiheits-Watchdog: In den Medien-Blogs auf DER STANDARD Etat schreiben Menschen, die Medien erforschen und beobachten – Wissenschafter, Ausbilder, Aktivisten für Pressefreiheit.

Kulturanalyse des Alltags: Das Klagenfurter Institut für Kulturanalyse der Alpen-Adria-Universität beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Alltag. Kulturanalyse ist hier Gesellschaftsanalyse und untersucht kulturelle Artefakte und Praktiken als "andere" Seite des Sozialen.

Legal Gender Studies: Legal Gender Studies und Antidiskriminierungsrecht, Interdisziplinäre Rechtswissenschaft und Rechtsgeschichte – damit beschäftigt sich dieser Blog.

Architekturblog: Architektin Sabine Pollak zum aktuellen Zustand von Stadt und Land.

Die Physiker: Einblicke in die Welt der Physik in zwei Sprachen. Billingual insights into the world of physics.

Blickwechsel: Der Blog von Petra Bernhardt und Karin Liebhart beschäftigt sich mit der Analyse politischer Bilder.

Balkanblog: Die Forschenden beschäftigen sich mit zentralen Frage von Linguistik, Anthropologie und Geschichte. Sie verstehen den Balkan als soziokulturellen Raum, der in engem Austausch mit anderen Teilen Europas und des Mittelmeerraumes steht.

Blog: Südosteuropäisierung: Der Profilbildenden Bereich "Dimensionen der Europäisierung" und dem Zentrum für Südosteuropastudien der Uni Graz zu aktuellen Forschung und Entwicklungen auf dem Balkan, von Maribor bis Van.

Politikwissenschaftsblog: Mitglieder der Österreichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft (ÖGPW) berichten hier über aktuelle Forschungsergebnisse.

Eastblog: Blog der Forschungsgruppe Osteuropa am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien.

FIPU-Blog: Die Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit mit Texten zu Themen wie Antisemitismus, Rassismus, Antifeminismus und extreme Rechte.

Historiker bloggen: Martin Tschiggerl und Thomas Walach sind Historiker am Institut für Geschichte der Universität Wien und zeigen, dass es eigentlich nichts gibt, das der Geschichtswissenschaft zu abgründig ist.

Historische Kulinarik: Nahrung und Ernährung sind eng mit Geschichte und Geschichten verknüpft. Dieser Themenblog zur historischen Kulinarik geht der Geschichte und den Geschichten rund ums Essen nach.

Foodblogs

A Modo Mio: Alessandra Dorigato präsentiert die besten Rezepte der italienische Küche.

Neuens aus der Küche: Pascale Neuens ist Architektin und Foodbloggerin. Ihr Blog bietet neben bunten und saisonalen Rezepten zum "Fit essen" Einblick in die Wirkweise der Lebensmittel nach TCM.

Grillblog: Kissed by Flames: Egal ob Grill, Smoker, Dutch Oven oder ganz puristisch über offenem Feuer: Regionalität, bewusster Umgang mit hochwertigen Zutaten und viel Leidenschaft bilden das Fundament der Rezepte, Tipps und Tricks über alles was man für die Outdoorküche brauchen kann.

Fermentierblog: Freiwillig Aufgesprungener Granatapfel: Ob Tomaten, Eier oder Joghurt. Dieser Blog zeigt, wie einfach und schmackhaft Fermentieren sein kann.

365vegan: Vegane Rezepte für jeden.

Eingebrockt & Ausgelöffelt: Seite an Seite kochen wir die Essenzen ein und tischen spannende Gerichte, Menschen und Ideen auf. Quer über den Tellerrand denken, auf den Geschmack vertrauen und wild wachsende Leidenschaft mitnehmen ist die Divise.

Gesellschaftsblogs

Quizblog: Der Blog des Österreichischen Quiz-Verbands liefert wöchentlich ein Quiz mit zehn Fragen. Von "Was genau war "de nächste deppate Frog"?" über "Wie heißt die am längsten laufende US-Zeichentrickserie?" bis hin zu "Was ist Dihydrogenmonoxid?".

Katzenblog: Tipps und Tricks für das Zusammenleben mit Katzen

Alltagsgeschichten – Von der Nachkriegszeit bis heute: Erinnerungen und Erfahrungen aus meinem Leben festhalten. Sie umfassen im wesentlichen die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute und geben ein weitreichendes Zeugnis von einem Leben in Zeiten des Umbruchs

Wiener Alltagspoeten: Geschichten aus Wien, Poesie von der Straße.

A Hacek tuat nit weh: Junge Kärntner Sloweninnen und Slowenen über ihre Probleme als autochthone Minderheiten, Volksgruppen in Europa und das Leben in Wien.

Back to Basics: Themen aus Ökonomie, Politik, Recht, oder einfach aus dem Leben eines überzeugten Europäers.

Antje Schrupp bloggt: Die Journalistin und Politikwisssenschaftlerin bloggt über Feminismus im weitesten Sinn, Netzwerke, Homosexualität oder das bedingungslose Grundeinkommen und noch viele weitere Themen.

No More Bullshit: Das Frauennetzwerk Sorority hat es sich mit der Veranstaltungsreihe "No More Bullshit!" zur Aufgabe gemacht, altbekannten Killerphrasen etwas entgegenzusetzen: Fakten. Aus den Events wurde ein Buch und nun ein Blog.

Hausbaublog: Mission Eigenheim: Angefangen vom Projekt Hausbau bis hin zur Wohnraum- und Gartengestaltung werden eigene Erfahrungen und Entscheidungen direkt von der Baustelle erzählt.

Achtsamkeitsblog: Achtsamkeit und Meditation sind nicht nur zu populären Begriffen geworden, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Über das Potenzial von aktuellen Entwicklungen in diesen Bereichen.

Elternblog: Erziehung ist oft anstrengend und nervenaufreibend und macht Eltern manchmal rat- und hilflos. Dieser Blog soll Eltern unterstützen, ihnen neue Blickwinkel eröffnen und Ideen für ein gelungenes Familienleben aufzeigen.

Digitaler Familienalltag: Der Umgang mit digitalen Medien in der Familie wird von vielen Fragen begleitet. Ratlosigkeit, Sorgen und Unverständnis prägen dabei den Alltag. Barbara Buchegger von Saferinternet.at greift hier auf ihre Erfahrungen in der Elternberatung zurück.

Reality Check Jugendamt: Der Blog gibt einen Einblick in den Arbeitsalltag einer Jugendamtsmitarbeiterin und beleuchtet die verschiedenen Tätigkeitsbereiche der MA 11 aus der Innenperspektive.

Schauplatz Männermode: Ein Fashionblogger, der versucht neue Wege abseits vom klassischen Bloggerstyle zu gehen und auf der unscharfen Trennlinie zwischen Fotokunst und Kommerz wandelt.

Robotik und Künstliche Intelligenz: Der Österreichische Rat für Robotik und Künstliche Intelligenz diskutiert aktuelle und künftige Chancen, Risiken und Herausforderungen, die sich aus dem Einsatz von Robotern und autonomen Systemen (RAS) sowie Künstlicher Intelligenz (KI) ergeben.

Klima in Bewegung: Analysen, Einordnungen und Perspektiven zu ökologischer Krise, Klimapolitik, Protest und Transformation aus Klimagerechtigkeits-Perspektive.

Klimawandelblog: Es geht um die Interpretation des vielfältigen Wissens zum Klimawandel und um mögliche politische Lösungen. Diese dürfen und müssen kritisch beleuchtet werden.

Großmächte und die Ordnung der Welt: Gerhard Mangott gibt Einschätzungen zur Außenpolitik der Großmächte – allen voran Russland und die USA – und die Entwicklung aktueller Gewaltkonflikte verfolgen.

Big in Taiwan: Autor Elias Hirschl und Musiker Jimmy Brainless ziehen einen Monat lang auf ihrer künstlerischen Ostasientour durch die Kneipen, Festivals und Schulen Chinas, Taiwans und Südkoreas und berichten detailliert und verwirrt über Land, Leben, Leute.

Bernhard Jenny bloggt: Über gesellschaftspolitische Themen, Politik, Kultur, Menschenrechte und Inklusion.

Thomas Schmidinger bloggt: Hier werden internationale und transnationale Politik diskutiert, und wie sich regionale und globale politische Entwicklungen ineinander verschränken. Im Fokus: Der Mittlere Osten, Europa und seine Diasporen.

Blog: Behinderungen: Behinderungen. Alltag. Politik. Dieser Blog widmet sich aus einer kritischen Perspektive der Situation von Menschen mit Behinderungen sowie der Behindertenpolitik in Österreich.

Daham und Islam: Über muslimische Lebensrealität(en) und Identität(en) in westlichen Breitengraden, über die Herausforderungen (und Grenzen) einer multikulturellen Gesellschaft, über problematische Entwicklungen in der öffentlichen Wahrnehmung.

Onlinekommunikation: Kompakt die wichtigsten Informationen und hilfreiche Tipps aus Social Media, Content-Marketing sowie der wissenschaftlichen Forschung darum.

New Yorker Geschichten: Geschichten und Gespräche über das Leben in New York aus dem Sichtwinkel einer langjährigen Auslandsösterreicherin.

Polit-Profiling: Die etwas andere Analyse von politischen und gesellschaftlichen Themen.

Die Frau ohne Eigenschaften: Der Blog versammelt Gedanken zu Technik, Wissenschaft und Lebenshaltungen, Gespräche über die Computerwelt, gesellschaftsvoyeuristische Betrachtungen von Influencerinnen und Influencer sowie Social Media Kanälen.

Bedingungsloses Grundeinkommen: Das Bedingungslose Grundeinkommen: Visionäres Reformprojekt, neoliberale Axt an den Wurzeln des Sozialstaates oder sozialromantisches linkes Utopia?

Gegen den Strich denken: In diesem Blog finden sich kritische Beiträge zu Philosophie, Politik und Gesellschaft.

Geschichten vom Schlichten: Einblick in die Arbeit der Verbraucherschlichtungsstellen.

Gut engagiert: Was bewegt Menschen dazu, sich in ihrer Freizeit ohne Bezahlung zum Wohle der Gesellschaft zu engagieren? Vor welchen Herausforderungen stehen sie, was macht ihnen Freude? Von diesen Fragen und den dazugehörigen Antworten handelt dieser Blog,

Ideenblog: Ideen – spontane Mutationen im Denkraum der Möglichkeiten. Manche unterhalten. Manche halten, werden weitergedacht, wachsen, finden Aufmerksamkeit, geben Hoffnung, entwickeln sich.

Sama Maani bloggt: "There is nothing as practical as a good theory": Entwicklungen in Politik und Gesellschaft werden in essayistisch-literarischer Form mit Theorien der Psychoanalyse und der Philosophie konfrontiert, analysiert – und kritisiert.

Queere Geschichte: Der QWIEN-Blog will die Sichtbarkeit der queeren Geschichte Wiens erhöhen, aktuelle Forschungsergebnisse zur Diskussion stellen und so auch das historische Wien bunter gestalten.

Blog: Stadt.Teil.Haben: Bei stadt.teil.haben geht es um die Stadtteilarbeit in Wien. Themen sind EG-Zone, Kunst und Kultur, Migration, Mikrogrünräume, Mobilität, Netzwerke, Partizipation, Öffentlicher Raum, Sozialer Raum, Vielfalt.

Stiftung Gurutest: Der Blog testet Gurus, Schamanen, Pseudomediziner, Energetiker, Chemtrailaufdecker, Wasserbeleber, Impfgegner und Engelssprayhersteller.

Blog der TEDxVienna: Der TEDxVienna-Blog versorgt Sie regelmäßig mit Beiträgen zu Themen aus Technologie, Entertainment und Design.

Tutscheks Zeitreiseblog: Erstaunliche, skurrile, bemerkenswerte und amüsante Geschichten, Fotos, Videos und noch viel mehr aus vergangenen Tagen.

Tutscheks Kurzfilmblog: Von Animation bis Dokumentation, von Comedy bis Drama – im Kurzfilmblog finden Sie sehenswerte, nicht allzu umfangreiche filmische Beiträge unterschiedlichster Genres.

Wien in leiwanden Grafiken: Tortendiagramme und andere Grafiken über Wien und Österreich

Folk sagt: Alfred J. Noll schreibt über Ermunterungen im Spannungsfeld von politischem Handeln und rechtlicher Verfasstheit unter besonderer Berücksichtigung der intellektuellen Windstille in den oberen Etagen der Republik.

Bildungsblogs

Bildungsthemen von Heidi Schrodt: Der Blog behandelt nationale und internationale Bildungsfragen.

Blog: Nachhilfe: Die Umstellung auf die standardisierte Reifeprüfung ("Zentralmatura") stellt Nachhilfelehrerinnen und -lehrer bereits seit einigen Jahren vor die Wahl: Unterrichte ich so wie bisher weiter oder passe ich mich an? Dazu und zu vielem anderen mache ich mir als Nachhilfelehrer so meine Gedanken.

Blog: Basisbildung: Campus Basisbildung (CaBa) ist ein Zusammenschluss von Initiativen aus Linz, Graz, Salzburg und Wien mit dem Ziel, Bewusstsein und Sensibilisierung für Menschen mit Basisbildungsbedarf zu schaffen.

Schulgschichtn: Hier finden Sie Erfolgs- und Alltagsgeschichten, wie das Aufzeigen von Problemen und Veränderungsvorschlägen im Klassenzimmer. Zentral ist dabei, was Lehrende und Schüler wirklich beschäftigt und was Gesellschaft und die Bildungspolitik beschäftigen sollte.

Reiseblogs

Bergsportblog: Wusa on the mountain: Bergsteigen und Skibergsteigen als Passion. Hier wird über Touren auf die regionalen Berge oder in den Hohen Tauern, die Ost- und Westalpen und Expeditionen in fernen Ländern gebloggt.

Fotografie zwischen Stadt und Land: Der Fokus dieses (Reise-) Blogs liegt vor allem auf Fotografie. Der fotografische Stil lässt sich schwer zwischen Stadt- und Landschaftsfotografie einordnen, erhebt allerdings auch keinerlei Anspruch auf Zuordnung.

Max around the globe: Max Leyerer von maxaroundtheglobe.com berichtet von seinen Reisen an exotische, öfters mal gefährliche, unvergleichlich schöne Orte und Begegnungen mit inspirierenden Menschen.

Weltreiseblog: Thousand First Steps: Jakob Horvat macht 14 Monate Pause vom Alltag. Er trampt und segelt nach Amerika, bereist die Welt, sucht und findet Menschen, die sie besser machen.