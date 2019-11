Die Polizei ermittelt nach dem Fund von Skelettteilen beim Umbau eines Wohnhauses in Hornstein im Burgenland. Foto: APA/Lukas Huter

Hornstein – Ein bei Umbauarbeiten in einem Wohnhaus in Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gemachter Skelettfund beschäftigt Archäologen und Polizei im Burgenland. Nach bisherigen Untersuchungen dürfte es sich um die Überreste einer älteren Frau handeln, die nur wenige Jahrzehnte im Boden gelegen seien, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Die Todesursache ist bisher unbekannt.



Mitte Oktober begann der neue Besitzer, der das Haus im Vorjahr gekauft hatte, mit dem Umbau. Bei Grabungen in einem Nebenraum stieß er in einer Tiefe von etwa 80 Zentimetern unterhalb des Fußbodenniveaus auf ein menschliches Skelett. Die Überreste dürften von einer über 60 Jahre alten Frau stammen.

Schädel entdeckt

Ende Oktober wurden die Arbeiten fortgesetzt. Dabei fand der Mann im selben Gebäude – diesmal etwa einen Meter tief, einen skelettierten, menschlichen Schädel. Dieser befand sich in einer Tiefe von etwa einem Meter. Zur Freilegung möglicher weiterer Skelettteile wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Archäologische Abteilung des Burgenländischen Landesmuseums angefordert. Derzeit laufen Ermittlungen zur Identifizierung der Skelettteile. (APA, 7.11.2019)