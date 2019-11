Foto: APA

Seit seinem Start im Juli, hat der Mobilfunker Schwung in den Markt gebracht. Um Kunden zu gewinnen, setzt Lidl-Connect hauptsächlich auf Kampftarife und hat so die Konkurrenz im Billigsegment dazu gebracht, Preise zu senken oder ihre Angebote zu verbessern. Nun hat Lidl-Connect sein mobiles Internet schneller gemacht. So gibt es nun unlimitiertes Internet mit 60 Mbit/s , statt 30 Mbit/s um 19,50 Euro.

Im Netz von "3"

Der Diskonter Spusu hat darauf bereits geantwortet und bietet ein vergleichbares Produkt um 19,90 Euro an. Spusu und Lidl-Connect nutzen als Untermieter das Netz von "3".

Mit dem Einstieg von Lidl zeigt sich ein Wandel in der Branche. Große Anbieter wollen verstärkt Kunden ansprechen, die nicht nur auf den Preis schauen. So stampft Magenta (T-Mobile) im kommenden Jahr seine Billigschiene Tele.ring ein. Mit Lidl-Connect sind insgesamt 38 Mobilfunker auf dem Markt, neben kaum bekannten Marken wie Goood, Delight mobile, SIMfonie oder Kwikki. Marktbeobachter gehen davon aus, dass Einige wieder verschwinden werden, da sie dem enormen Wettbewerb nicht gewachsen sind. (red, 7.11. 2019)