Foto: privat

Zum Gast

Andreas Hladky ist Gründer der Business-Transformation-Agentur Point of Origin mit Sitz in Wien, Zürich und San Francisco. Er studierte Psychologie, Philosophie und Kulturantrophologie an der Universität Wien, Projektmanagement an der WU Wien und besuchte die Europäische Business University INSEAD Fontainebleau.

Über den Podcast

"Edition Zukunft" ist der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Redaktion: Lisa Mayr, Olivera Stajić, Fabian Sommavilla, Philip Pramer, Zsolt Wilhelm | Produktion: Zsolt Wilhelm | Schnitt: Daniel Roßmann und Newsroom.gmbh | Musik: Tristan Linton / polkadot | Logo: Wolfram Leitner