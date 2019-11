Kurz kommt ohne Gremien aus

Die ÖVP will den Sonntag den Grünen und ihrer Entscheidungsfindung überlassen. Sebastian Kurz wird also erst am Montag an die Öffentlichkeit treten und verkünden, mit wem die ÖVP in konkrete Koalitionsverhandlungen eintreten will. Parteiintern gehen alle von einer Entscheidung für die Grünen aus. Zumindest theoretisch wäre aber auch die SPÖ denkbar, die sich ja angeboten hatte. Kurz wird über das Wochenende also auch mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner reden müssen und ihr Bescheid geben, so oder so.

Einen Parteivorstand wird Kurz nicht einberufen, wie das sonst in der ÖVP üblich ist. Bei seiner Wahl zum ÖVP-Obmann im Juli 2017 hatte Kurz sich umfangreiche Machtbefugnisse geben lassen, die statutarisch verankert wurden. Dazu gehört auch, dass er für die Bildung einer Koalition nicht mehr die Zustimmung der Gremien braucht.

Dennoch will sich Kurz über das Wochenende mit den Vertretern der Bünde und den Landeschefs noch einmal beraten und seine Entscheidung abstimmen. Das wird informell und zum Großteil am Telefon erfolgen. Vor allem die Landeschefs sind ohnedies bereits eingebunden und informiert. Kurz achtet sehr darauf, hier niemanden in seiner Partei zu verärgern und alle bei guter Laune zu halten. Rückendeckung für das Experiment mit den Grünen gibt es jedenfalls ausreichend. (völ)

Grüne beraten in der Urania

Ab Sonntagmittag blickt alles auf die Grünen: Denn nach dem letzten Sondierungsmarathon mit Türkis am Freitag müssen die Ökos formal entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP eintreten – oder eben nicht.

Konkret tritt in der Wiener Urania der sogenannte Erweiterte Bundesvorstand, kurz EBV genannt, zusammen. Das vielköpfige Gremium besteht aus den Mitgliedern des Parteivorstandes, allen voran Bundessprecher Werner Kogler, und Vertretern des Nationalrats, des EU-Parlaments und der Landesparteien sowie Delegierten der ethnischen Minderheiten und der Bildungswerkstatt.

Der grüne Terminplan sieht vor, dass bis am späten Nachmittag über das Für und Wider einer Aufnahme von Regierungsgesprächen mit Kurz, Köstinger und Co beraten wird. Anschließend will Kogler die Öffentlichkeit im Presseclub Concordia über den Ausgang der internen Abstimmung informieren.

Steht in einigen Wochen tatsächlich ein Koalitionspakt mit der ÖVP an, muss das höchste grüne Gremium darüber befinden: der Bundeskongress, in dem mehr als 180 Delegierte, unter anderen aus den Bundesländern, stimmberechtigt sind. Der Beschluss über eine Regierungsbeteiligung braucht eine einfache Mehrheit. Bis jetzt kamen die Grünen aber noch nie in die Situation, darüber abstimmen zu können. (nw, pm)

Schon gehört?