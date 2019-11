SWITCHLIST

19.40 REPORTAGE

Re: Neue Konzepte für den Handel Wegen der Konkurrenz von Shoppingcentern und Onlinehandel sind viele Geschäfte aus den Stadtzentren verschwunden. Welche Konzepte gibt es, um die Innenstädte wieder zu beleben? Bis 20.15, Arte

20.15 DISKUSSION

Politik live: Aussondiert – Welche Chancen hat Türkis-Grün? Ingrid Thurnher diskutiert mit den Politikberatern Heidi Glück, Josef Kalina, Lothar Lockl und Robert Willacker. Bis 21.05, ORF3

20.15 SCIENCE-FICTION

Rewind – Die zweite Chance(D 2016, Johannes F. Sievert) Teleportation als reelle Möglichkeit für Zeitreisen – und kriminelle Machenschaften. Johannes F. Sievert serviert in seinem Regiedebüt einen sehenswert kühlen Genremix. Bis 22.00, Arte

21.05 HITCHCOCK

Die zwei Leben der Grace Kelly Die 1982 verstorbene Schauspielerin würde am 12. November ihren 90. Geburtstag feiern. Um 21.40 Uhr folgt einer ihrer berühmtesten Filme: Das Fenster zum Hof (Rear Window, USA 1954, Alfred Hitchcock). Fotograf L. B. Jeffries (James Stewart) schaut, wegen eines Beinbruchs an den Rollstuhl gefesselt, in andere Fenster und wittert ein Verbrechen. Bis 23.30, ORF 3

Ein Fotograf (James Stewart) beobachtet in "Das Fenster zum Hof" die Nachbarschaft und bringt seine Freundin (Grace Kelly) in Gefahr, 21.40 Uhr, ORF 3. Foto: ORF

22.00 MUSIKDOKU

Die Welt, wie Radiohead sie sieht(F 2019, Benjamin Clavel) In den 1990er-Jahren gelang der britischen Band um Thom Yorke der Durchbruch. Die Doku spürt auch der Frage nach dem Spagat zwischen Pop-Appeal und künstlerischer Integrität nach. Bis 22.55, Arte

22.25 THRILLER

Ich. Darf. Nicht. Schlafen. (Before I Go to Sleep, S/F/GB/S 2014, Rowan Joffe) Christine (Nicole Kidman) verliert jede Nacht das Gedächtnis, Regisseur Rowan Joffe strickt daraus einen Thriller. Bis 23.50, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Countdown '89 – Der Fall der Berliner Mauer Die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zum Fall der Berliner Mauer, erzählt anhand von Notizen, Tagebüchern, Fotos, Analysen und Interviews. Bis 23.20, ORF 2

22.35 ACTION-THRILLER

Atomic Blonde(S/H/USA/D 2017, David Leitch) Ex-Stuntman David Leitch schickt in seinem Regiedebüt Charlize Theron als britische Geheimagentin in den Einsatz: Im Berlin des Jahres 1989 wimmelt es nur so von Doppelagenten. Die Atomic Blonde sammelt zum Soundtrack von Nena und David Bowie jede Menge blaue Flecken und macht in der Verfilmung der Graphic Novel The Coldest City die bestmögliche Figur. Bis 0.50, Puls 4

23.30 WESTERN-KLASSIKER

High Noon(USA 1952, Fred Zinnemann) Ein Mann (Gary Cooper) allein auf leergefegter Straße beim Versuch, sich selbst treu zu bleiben – auch dann noch, wenn alle anderen das Weite suchen. Mit Grace Kelly, die am 12. November 90 Jahre alt geworden wäre. Bis 0.55, ORF 3

