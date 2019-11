ILKO-SASCHA KOWALCZUK (52) wurde in Ostberlin geboren. Dort absolvierte er eine Ausbildung zum Baufacharbeiter. Ab 1990 studierte er an der Humboldt-Uni zu Berlin Geschichte. Seit 2001 ist er an der Behörde zur Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen tätig und forscht für die Robert-Havemann-Gesellschaft (Archiv der DDR-Opposition).

