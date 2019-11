Die Originalserie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bekommt eine zweite Staffel, ebenso "Dickinson", "For All Mankind" und "See"

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sind Konkurrentinnen in "The Morning Show" von Apple TV+. Foto: Apple TV+

Am 1. November startete Apple seinen neuen Streamingdienst Apple TV+. Vier der neun Originalserien gehen in die Verlängerung. Das gab Apple nach nur einer Woche bekannt.

Zumindest eine weitere Staffel soll es demnach vom #MeToo-Drama "The Morning Show" mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell geben. Ebenfalls in die Verlängerung gehen "See", "For All Mankind" und "Dickinson". (red, 8.11.2019)

