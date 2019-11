LaMarcus Aldridge zieht an. Foto: AP/Abate

San Antonio – LaMarcus Aldridge hat die San Antonio Spurs am Donnerstag (Ortszeit) nach zuletzt zwei Niederlagen in der National Basketball Association wieder zu einem Sieg geführt. Der Power Forward erzielte beim 121:112 gegen Oklahoma City Thunder 39 Punkte. Jakob Pöltl hatte defensiv gute Szenen.

Der 24-jährige Wiener kam beim fünften Saisonerfolg der Texaner 12:53 Minuten zum Einsatz und dabei zu lediglich einem Wurf. Er blieb erstmals im Spieljahr ohne Punkte, verzeichnete aber sechs Rebounds und einen blocked shot.

All eyez on Aldridge

In dem Western-Conference-Duell hatte es lange Zeit keine augenscheinlichen Vorteile für ein Team gegeben. 33:30 nach dem ersten Viertel, 56:57 zur Halbzeit lauteten aus Sicht der Texaner die Zwischenstände. Die Spurs durften sich offensiv vor allem auf Aldridge verlassen, der bis zur Pause bereits 19 Punkte verbucht hatte.

Weil der Power Forward daran auch nach dem Seitenwechsel anschloss, setzte sich sein Team im dritten Abschnitt erstmals ein wenig ab. Letztlich musste Oklahoma City zum neunten Mal in Folge als Verlierer im AT&T Center vom Parkett. Neben Aldridge scorten im Dress der Texaner auch Dejounte Murray (17), DeMar DeRozan (16), Bryn Forbes (14) und Patty Mills (10) zweistellig. Am Samstag geht es gegen die Boston Celtics.

Das Team habe wie er selbst erst nach der Pause mit mehr Energie gespielt, resümierte Pöltl im Gespräch mit der APA – Austria Presse Agentur. Dass bei Aldridge "die Würfe gefallen sind (19 von 23, Anm.), hat natürlich auch geholfen", so der heimische NBA-Pionier. Was ihn selbst angehe, wisse er, dass seine Rolle im Team "mehr auf der defensiven Seite" liege. "Aber damit habe ich kein Problem. Ich werde weiterhin in der Defense hart arbeiten." (APA, 8.1..2019)

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag:

San Antonio Spurs (sechs Rebounds, ein blocked shot von Jakob Pöltl) – Oklahoma City Thunder 121:112,

