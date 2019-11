Faze "Jarvis" darf nie wieder "Fortnite" spielen. Hersteller Epic Games sperrte den Streamer auf Lebenszeit, da er beim Schummeln erwischt wurde. Foto: Screenshot/GameStandard

Fortnite-Profi FaZe "Jarvis" darf nie wieder das Battle-Royale-Game spielen, da er einen Aimbot verwendet hat. Der 17-jährige Engländer machte auch gar keinen Hehl daraus. Er drehte sogar Videos, um zu zeigen, wie ein Aimbot bei Fortnite funktioniert. Epic griff daraufhin rigoros durch und sperrte den Content Creator auf Lebenszeit. In einem emotionalen Video erklärte der junge Mann unter Tränen, dass er nie gedacht hätte, dass er wegen Cheating derart hart bestraft wird.

"Sollte nur sechs Monate gesperrt werden"

Nun hat Faze "Jarvis" Unterstützung von ungewöhnlicher Seite erhalten. Fortnite-Streamer "Ninja" verteidigte den 17-Jährigen und sagte, dass Epic viel zu sehr über die Stränge geschlagen habe. "Er ist noch jung und einfach ein dummer Bursch, der dumme Entscheidungen getroffen hat. Er hat nicht bei einem Turnier oder einem Wettbewerb geschummelt. Ich finde, dass er nur sechs Monate lang gesperrt werden sollte", sagte Fortnite-Posterboy Tyler "Ninja" Blevins.

"Ninja" macht sich Sorgen um die Zukunft von "Jarvis"

Der Streamer macht sich auch Sorgen um die Zukunft des Mannes. "Was wird er nun spielen? Er muss sich nun einem komplett anderen Game widmen und weg von einem Spiel gehen, für das er sich Skills aufgebaut hat", führte "Ninja" in einem Stream ferner aus. Eine Bestrafung sei laut ihm aber durchaus wichtig – aber eben nicht in diesem Ausmaß. (red, 8.11.2019)