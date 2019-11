Foto: APA/Georg Hochmuth

Wien – Der Unfall eines Polizeihubschaubers mit vier Toten liegt achteinhalb Jahre zurück, der Untersuchungsbericht des Verkehrsministeriums (BMVIT) zur Ursache des Absturzes in den Tiroler Achensee ist aber bis dato nicht veröffentlicht worden. Der "Kurier" berichtete am Freitag, in das Dokument vorab Einblick erhalten zu haben: Der Bericht zeige, dass der Unglückspilot 2011 "leichtsinnig gehandelt" habe und dies durch Systemfehler der Flugpolizei ermöglicht worden sei.

Das Innenministerium (BMI) hatte 2017 in seinem eigenen, mit Experten erstellten Bericht einen Flugfehler ausgeschlossen und angeführt, dass eine durch Vogelschlag beschädigte Kabine, eine falsche Höheneinschätzung wegen der spiegelglatten Wasseroberfläche zum Zeitpunkt des Absturzes oder eine Blendung des Piloten Ursache des Absturzes gewesen sein dürften.

Zu schnell zu knapp über dem Wasser

Der nun vorliegende Untersuchungsbericht zeigt laut "Kurier" aber: Der Pilot hätte nicht mit Höchstgeschwindigkeit so knapp über dem Wasser fliegen sollen und habe die "gesteuerte Kollision mit der Wasseroberfläche" ausgelöst. "Fehleinschätzung der Flughöhe", die "Unterschreitung der Mindestflughöhe mit hoher Fluggeschwindigkeit" und "das Fehlen einschlägiger Verfahren für die Planung und Durchführung von Einsatzflügen" seien die Absturzursachen gewesen.

Fehlende Regeln



Weiters bestünden Systemfehler: So würden die Vorgaben der Flugpolizei teilweise den Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes widersprechen. In einigen Fällen – etwa der besonders sicherheitsrelevanten Mindestflughöhe – würden genaue Regeln überhaupt fehlen. So sei nicht einmal der Radarhöhenmesser bei dem Flug verwendet worden, was den Absturz hätte verhindern können. Für die Innenministeriumsflotte wird in dem Bericht des Verkehrsministeriums ein "externes Auditverfahren" angeraten, "um daraus Verbesserungsvorschläge abzuleiten".



Beim Innenministerium erhielt der "Kurier" zu dem Untersuchungsbericht die Auskunft, man werde "nach Durchsicht, sofern nötig, entsprechende Schlüsse ziehen". Es sei aber bereits "von der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (BMVIT) festgestellt" worden, "dass es sich dabei um einen einzelnen tragischen Unfall handelt, die Tätigkeit der Flugpolizei des BMI insgesamt aber nicht betroffen ist".

18 Seiten gelöscht

Im Herbst 2018 hatte auch der Rechnungshof in der Causa Kritik geübt: Er formulierte zahlreiche Missstände die Bundesanstalt für Verkehr (BAV) betreffend, die im Sommer 2017 aufgelöst wurde und bis dahin dem Verkehrsministerium unterstand. Die BAV war etwa für die Untersuchung von Flugunfällen zuständig. Der bis dahin nach wie vor nicht veröffentlichte Untersuchungsbericht zum Absturz von 2011 sei an ein Unternehmen übermittelt und dort um 18 Seiten gekürzt worden. Damals berichtete der "Kurier", dass diese 18 Seiten brisant gewesen seien, da der gesamte "Dienstbetrieb der Hubschrauberflotte des Innenministeriums aufgrund zahlreicher Sicherheitsempfehlungen hätte überarbeitet werden müssen".



Bei dem Unglück kamen der Pilot, zwei österreichische Polizisten und ein Schweizer Exekutivbeamter ums Leben. (spri, 8.11.2019)