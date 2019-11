Disney+ startet am 12. November. Foto: Screenshot

Am kommenden Dienstag geht mit Disney+ ein neuer Streaminganbieter an den Start. Vorerst ist sein Angebot aber nur in den USA, in Kanada, Australien, Neuseeland und den Niederlanden zu sehen. Am 31. März des kommenden Jahres sollen Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien folgen. Ob und wann Disney+ in Österreich zu sehen ist, ist derzeit nicht bekannt. Zum Start geht Disney auf Nummer sicher und lockt mit der aufwendig produzierten Star Wars-Serie "The Mandalorian".

Disney+ und Amazon

Wie Apple, kooperiert Disney mit Amazon. Die Disney+-App wird es auch für den Fire-TV Stick geben. Mit dem Amazon-Stick können bereits auch Netflix, Dazn, Youtube, Apple TV+ und das Amazon Prime Video gesehen werden. (red, 8.11. 201)