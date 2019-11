Feuerwehr, Rettung und Geologen rückten nach der Verpuffung in der Grube Teutschenthal zum Einsatz an. Foto: Reuters/Marvin Gaul

Magdeburg – Bei einer mutmaßlichen Verpuffung sind in einem Bergwerk in Teutschenthal im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Ein Opfer sei schwer, das zweite leicht verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei in Halle an der Saale. Demnach befanden sich nach der Verpuffung "mehr als 30 Menschen unter Tage in sicherem Bereich". Die Betreiber gaben an, dass es sich um einen Schutzraum handelte. Kurz vor Mittag kam Entwarnung: Die Eingeschlossenen seien gerettet worden.

Großaufgebot nach Notruf

Gegen 9 Uhr war ein Notruf eingegangen, berichtete die Sprecherin. Rettungskräfte und Feuerwehr seien mit einem Großaufgebot angerückt, die Feuerwehr aber schon wieder abgezogen. Auch Mitarbeiter des Landesamts für Geologie und Bergwesen seien hingekommen.

In der Grube Teutschenthal, einem sogenannten Versatzbergwerk, arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 100 Menschen. In den vergangenen 15 Jahren wurde das im Jahr 1982 stillgelegte Bergwerk umgebaut. Dort werden heute auf 14 Quadratkilometern Grundfläche mineralische Abfälle deponiert. Zuvor war das Bergwerk rund 80 Jahre zur Kalisalzgewinnung betrieben worden. (APA, 8.11.2019)