Der Verfassungsrechtler Bernd-Christian Funk plädiert für eine detaillierte Prüfung des Falles. Handke selbst dementiert eine Einbürgerung in Jugoslawien

Ist Peter Handke Serbe oder Österreicher? Nach dem Auftauchen seines jugoslawischen Passes muss dies nun juristisch geklärt werden. Foto: APA / AFP / ALAIN JOCARD

Klagenfurt – Die Kärntner Behörden müssen im Zusammenhang mit dem jugoslawischen Pass für den Schriftsteller Peter Handke eine ganze Reihe von Fragen klären. Für den Verfassungsjuristen Bernd-Christian Funk ist jedenfalls der Verlust der Staatsbürgerschaft allein durch die Entgegennahme eines jugoslawischen Reisepasses nicht zwingend, wie er am Freitag erklärte.

"Die Tatsache eines Reisepasses ist noch kein Beweis für die Verleihung der Staatsbürgerschaft", sagte Funk. Es müsse geklärt werden, ob Handke die Verleihung beantragt habe, man könne nicht von vornherein davon ausgehen, dass der Pass eine Staatsbürgerschaft belege. Er nehme zwar an, dass auch in Serbien beziehungsweise im damaligen Jugoslawien die Staatsbürgerschaft eine Voraussetzung für die Ausstellung eines Reisepasses gewesen sei. "Es könnte aber auch sein, dass die Regeln einfach nicht eingehalten worden sind."

Handke meldet sich in Serbien zu Wort

Anders wäre es wohl, wenn Handke um die jugoslawische Staatsbürgerschaft angesucht und daraufhin den Pass bekommen hätte. "Hier muss man alle Details genau prüfen", so Funk.

Handke selbst nahm am Freitag in einem serbischen Boulevardblatt Stellung. Er habe nur einen Reisepass erhalten, nicht aber die dazugehörige Staatsbürgerschaft, sagte er der Zeitung "Večernje novosti" vom Freitag.



Kein Antrag auf Doppelstaatsbürgerschaft

Geklärt ist bereits, dass Handke 1999 definitiv keinen Antrag auf Doppelstaatsbürgerschaft gestellt hat. Bis wann die Kärntner Landesamtsdirektion, die am Donnerstag mit der Prüfung der Causa von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) beauftragt wurde, diese abgeschlossen haben wird, ist derzeit völlig offen.

Die Behörde soll nun genau jene Fragen klären, die Funk aufgeworfen hat; nämlich ob es möglich ist bzw. damals möglich war, dass Handke zwar einen jugoslawischen Pass erhalten, aber keine Staatsbürgerschaft in diesem Land beantragt und zugesprochen bekommen hat. Dafür wird wohl die serbische Botschaft in Wien oder die serbische Regierung in Belgrad kontaktiert werden müssen. Zu klären gelte es auch, wie es um die Frage der Rechtsnachfolge geht, nachdem Jugoslawien nicht mehr existiert.

Sollten die Behörden zu dem Schluss kommen, dass der diesjährige Nobelpreisträger für Literatur die österreichische Staatsbürgerschaft mit der Annahme des Reisepasses verloren hat, muss überdies geklärt werden, ob Handke erneut um die Staatsbürgerschaft ansuchen kann und ob sie ihm gewährt werden könne. Der Verlust der Staatsbürgerschaft hätte zudem auch praktische Auswirkungen: Handke lebt als EU-Bürger in Paris. Wie sein Status als Staatenloser oder als Serbe dort wäre, ist völlig offen. (APA, 8.11.2019)