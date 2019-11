Der Wildgarten ist 107.400 Quadratmeter groß, 46.000 davon sollen unversiegelt bleiben. Visualisierung: Wildgarten Entwicklungsgesellschaft

Es sind zwei Tage bis Allerheiligen, dementsprechend rund geht es an den Blumenständen rund um Wiens zweitgrößten Friedhof, den Südwestfriedhof in Meidling. Große Kränze in blassem Blau-Grau und Chrysanthemenbüsche in knalligen Farben liegen und stehen vor den Geschäften entlang der Wundtgasse, zu deren beiden Seiten sich die Gräberfelder erstrecken.

Auch die Buslinie 63A ist auf dieser Straße unterwegs. Wer das neue Stadtentwicklungsgebiet Wildgarten besuchen will, das direkt hinter dem Friedhof liegt, braucht von der U4-Station Meidling Hauptstraße hierher 20 Minuten mit dem Bus.

Gehsteig hört auf

Die Haltestelle trägt auch den Namen jener Straße, die zum Wildgarten führt: Emil-Behring-Weg. Wer ihm folgt, sieht auf der rechten Seite Einfamilienhäuser mit Pools im Garten, links die Friedhofsmauer samt einem Trampelpfad davor, der Ende Oktober matschig ist. Einen Gehsteig gibt es nur auf einer Straßenseite, bis auch dieser auf einmal aufhört und Platz macht für parkende Autos.

Im neuen Stadtentwicklungsgebiet Wildgarten sollen bis Ende 2023 insgesamt 1100 Wohneinheiten für rund 2300 Menschen entstehen. Autos dürfen nicht hinein, sie sollen in unterirdischen Garagen oder am Rand parken.

Wer nicht mit dem Bus, aber dennoch öffentlich anreisen will, dem bleibt laut Homepage des Wildgartens die S-Bahn. Konkret sind die beiden Stationen Atzgersdorf und Hetzendorf angeführt. Um von dort zum Wildgarten zu kommen, muss man allerdings weit gehen – 24 bzw. 29 Minuten Fußweg sind es konkret.

Neue Busstation

Dass sich die öffentliche Anbindung noch verbessert, wünschen sich auch jene, die bald in den Wildgarten einziehen wollen. Fest steht, dass der 63A in Zukunft eine weitere Station bekommt, die direkt in der Mitte des Wildgartens liegen wird. Dafür wurde ein Kreisverkehr bereits fertiggestellt, ein zweiter folgt im nächsten Jahr, bestätigt Birgit Gasser von der Bezirksvorstehung Meidling. Mit einer Schranke soll zudem sichergestellt werden, dass auch wirklich nur der Bus in den Wildgarten fährt und alle anderen Autos draußen bleiben.

Zudem fordert der Bezirk seit einiger Zeit eine zusätzliche S-Bahn-Station zwischen Hetzendorf und Atzgersdorf. Während die zukünftigen Bewohner schon davon sprechen, dass diese fix sei und bis 2024 kommen werde, gibt es laut Gasser und ÖBB bisher nur Verhandlungen dazu. Die Sachlage ist komplizierter, wie ÖBB-Sprecherin Juliane Pamme erklärt: "Derzeit wird an einer Machbarkeitsstudie zum Südstreckenausbau zwischen Meidling und Mödling gearbeitet. Ziel ist es, die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen. Wesentlicher Inhalt ist ein viergleisiger Ausbau, welcher für eine zusätzliche Haltestelle aus Kapazitätsgründen unbedingt erforderlich ist." Im Rahmen dieser Studie werde auch die neue Haltestelle untersucht.

Good Gehsteig News

Immerhin, für die Fußgänger gibt es schon gute Nachrichten, und zwar vom Bezirk: Sobald der Wildgarten fertiggestellt ist, soll es zumindest auf der einen Seite des Emil-Behring-Weges einen durchgängigen Gehsteig geben. (Bernadette Redl, 12.11.2019)