"Die Sonne ist schuld an der Erderwärmung, nicht der Mensch": Wie reagieren Sie auf diese Aussage? Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

Vor allem in sozialen Medien machen zahlreiche Halb- und Unwahrheiten zum Thema Klimawandel die Runde. Skeptiker versuchen aufzuzeigen, dass es ja gar nicht so schlimm um das Klima bestellt sei oder der Mensch kaum Einfluss darauf habe. Wissenslücken und Missverständnisse, aber auch ideologische Glaubenssätze spielen dabei eine Rolle.

Mit Aussagen wie: "Auch früher hatten wir heiße Sommer und laue Herbsttage", "Es gibt auch Wissenschafter, die nicht an den Klimawandel glauben" oder "Der CO2-Ausstoß des Menschen spielt eine vernachlässigbare Rolle in Hinblick auf das Weltklima" wird Stimmung seitens der Klimawandelskeptiker gemacht. Auch prominente Politiker – darunter US-Präsident Donald Trump – zählen zu diesen Skeptikern und äußern sich auf Twitter und Co dazu:

Diese und viele weitere Aussagen bestätigen Klimawandelskeptiker und -feugner in ihrem Glauben, dass der Klimawandel und vor allem die Folgen, über die täglich berichtet wird, nicht in diesem Ausmaß stattfinden:



Mit welchen Klimamythen werden Sie konfrontiert?

Wie reagieren Sie darauf? Gibt es Aussagen, die gegen den Klimawandel sprechen und denen Sie Glauben schenken? (mawa, 14.11.2019)