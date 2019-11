Bis Sonntag findet in der Wiener Gösserhalle das E-Sport-Spektakel #Onepassion statt. Foto: Red Bull

Unter dem Hashtag #ONEPASSION findet bis Sonntag das Finale der A1 League Austria und der Red Bull PlanetOne in der Gösser Halle im zehnten Wiener Gemeindebezirk statt. Zudem kann man am heutigen Freitag dem eSport Summit beiwohnen, bei dem über die wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte des Trendsports diskutiert werden.

30.000 Euro Preispool

Der Event soll aber auch Gamer ansprechen, die selber spielen und anderen gerne beim Spielen zuschauen. Am morgigen Samstag geht es beim Finale der A1 eSports League Austria um einen Preispool von 30.000 Euro. Gespielt werden Clash Royale, das zum ersten Mal in einem 5G-Netz ausgetragen wird, Super Smash Bros. Ultimate und League of Legends.

Große LAN-Party mit Sachpreis

Beim Red Bull pLANet one kann man sich hingegen selbst mit den besten Spielern des Landes messen. Gespielt werden Rocket League, Super Smash Bros. Ultimate und Clash Royale. Unter allen Teilnehmern wird ein Huawei P30 Pro verlost – Geld gibt es keines zu gewinnen. (dk, 8.11.2019)