Der Neubau am Pfälzer Platz in Magdeburg vom Architekturbüro ARC wurde für seine innovative Fassade prämiert. Die ist nämlich der Schottenbauweise des Gebäudes nachempfunden und arbeitet dank der vor- und zurückspringenden Loggien und Balkone mit der dynamisch gerundeten Form des Gebäudes zusammen. Das Ursprungsgebäude wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Nun herrscht an dem Verkehrsknotenpunkt wieder neues Leben.