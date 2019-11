Karen-Susan Fessel, Rosa Linke

Selina Stummfisch

Wenn Kinder schweigen

Kids in Balance 2019

40 Seiten, 17,50 Euro Foto: Verlag Kids in Balance

Selina ist ein Volksschulkind. Sie kann richtig gut lesen, am liebsten verbringt sie Zeit mit den Büchern über Wilbur, ein Wuselmonster mit gelben Zähnen und wuscheligen Ohren. Zu Hause redet Selina wie ein Wasserfall, die Wörter sprudeln ihr nur so aus dem Mund, wenn sie mit Mama, Papa oder ihrer jüngeren Schwester Nellie spricht. Bei fremden Menschen verstummt das Mädchen, es bringt nicht einmal ein "Hallo" oder "Tschüss" über die Lippen. "Stumm wie ein Fisch", sagt dann Papa.

Die kleine Schwester ist Selinas Sprachrohr. Wenn sie etwas will, flüstert sie es Nellie ins Ohr, und die sagt es dann weiter. Deshalb wird Selina in der Schule verspottet. "Wer flüstert, lügt" oder "Frag doch selbst, wenn du was willst", heißt es dann von anderen Kindern und Erwachsenen.

Das Kinderbuch "Selina Stummfisch" widmet sich einer bislang wenig beachteten und häufig als Schüchternheit falsch interpretierten Angststörung: dem selektiven Mutismus. In klarer, einfacher Sprache wird erzählt, wie es solchen Kindern im Alltag ergeht. Wie die Angst Selina verstummen lässt. Die Furcht, etwas Falsches zu sagen, nicht den Erwartungen der anderen gerecht zu werden, lässt das Mädchen erstarren. In solchen ungewohnten Situationen blickt das Kind nach unten und tut so, als ob die anderen Leute Luft wären.

Komplexes Thema

Um die komplexe Angststörung nachvollziehbar zu machen, setzt Autorin Karen-Susan Fessel weder auf komplizierte Handlungsstränge noch auf Fachvokabular. Dadurch wird auf eine unnötige Pathologisierung verzichtet. Gleichzeitig macht die Geschichte Mut, denn in der Therapie schafft es Selina, ihr Schweigen Stück für Stück zu überwinden.

Üblicherweise gibt es in den Büchern des Verlags Kids in Balance für Eltern und Pädagogen noch einen Extrateil, in dem Tipps für den Alltag und Infos zu therapeutischen Ansätzen geboten werden. Auf diesen Service verzichtete der Verlag leider bei "Selina Stummfisch". Was es stattdessen gibt: einen Download-Link, der den selektiven Mutismus in seiner ganzen Bandbreite wissenschaftlich fundiert abhandelt. Die größte Schwäche des Buches ist aber die Illustration: Die hätte deutlich liebevoller ausfallen können. (Günther Brandstetter, 11.11.2019)