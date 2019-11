Foto: EPA/Vogel

Mailand – Inter liegt in der Serie A nur einen Zähler hinter Serienmeister Juventus Turin. Das 2:3 bei Borussia Dortmund in der Fußball-Champions League verschaffte den Mailändern diese Woche dennoch Negativschlagzeilen. Eine gar nicht so versteckt geäußerte Kritik von Trainer Antonio Conte an den Transferpolitik im Sommer sorgte für Aufsehen. Am Wochenende soll gegen Hellas Verona ein Sieg her.

"Sie sagen, ich soll lächeln, wenn ich im Fernsehen bin und dass ich immer über dieselben Dinge sprechen soll. Darüber, dass wir wachsen", sagte Conte im TV-Interview nach der Niederlage in Dortmund. Ihm sei aber nicht danach. "Ich hoffe, dass solche Spiele den Leuten die Augen öffnen", hielt Conte fest. Nach einer 2:0-Pausenführung ging Inter noch als Verlierer vom Feld. Der Aufstieg ins Achtelfinale der Königsklasse ist nun umso schwerer zu realisieren.

Kaderpläne?

Er könne seinen Spielern keinen Vorwurf machen, betonte Conte. Aus seinen Ausführungen ("Wir hätten es im Sommer viel, viel besser machen können") wurde aber klar, dass er die Kaderdecke als zu dünn erachtet. Italiens Gazetten stellten Überlegungen an, Conte wolle im Jänner zumindest zwei neue Spieler in seinen Reihen haben. Der ehemalige Meistermacher von Juventus sehe nur dann die Möglichkeit sein großes Ziel, die Dominanz der Turiner zu durchbrechen, als erreichbar an.

Aktuell hat Inter nach elf Runden bei neun Siegen und nur einer Niederlage – daheim verlor man gegen Juventus mit 1:2 – einen Punkt Rückstand auf den voran liegenden Meister. Die AS Roma folgt mit bereits sechs Zählern Rückstand auf Inter als Dritter. Die von internen Problemen geschüttelte SSC Napoli liegt schon zehn Punkte hinter den Mailändern. Für die Süditaliener um ihren angezählten Trainer Carlo Ancelotti wird das Heimspiel gegen Genoa am Samstag bereits ein Charaktertest.

Hoffnungen

Inter trifft ebenfalls Samstag auf den Neunten Hellas Verona. Valentino Lazaro darf sich Hoffnungen auf einen Einsatz machen, nachdem der österreichische Internationale nach dem Spiel in Dortmund gute Kritiken erhielt. Der in der 66. Minute eingewechselte Flügelspieler wurde hinter Lautaro Martinez und Torhüter Samir Handanovic die drittbester Inter-Akteur gesehen. Juventus empfängt am Sonntagabend daheim Milan. Bei den Rossoneri hängt der Haussegen nach dem Rückfall auf Rang elf ebenfalls schief. (APA, 8.11.2019)