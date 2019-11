Klagenfurt – Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hat sich am Freitag in Klagenfurt ein Schwurgericht mit Verstößen gegen das Verbotsgesetz auseinandersetzen müssen. Diesmal musste sich ein 17-Jähriger wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung und Verhetzung verantworten. Auf Antrag des Verteidigers schloss das Gericht die Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung aus.

Einschlägige Tattoos

Staatsanwältin Johanna Schunn warf dem Burschen vor, von 2017 bis 2019 in Waiern und Feldkirchen seine rechte Hand zum Hitlergruß erhoben und die Parolen "Heil Hitler" und "Sieg Heil" gerufen zu. Darüber hinaus habe er auf seinen Unterarmen SS-Runen, Hakenkreuze und die Zahl 88, die für "Heil Hitler" steht, eintätowiert.

Laut Jugendgerichtshilfe sei der Bursche bereits in jungen Jahren von seinem Stiefvater und Stiefgroßvater dahin gehend beeinflusst worden, Randgruppen als minderwertig zu erachten, führte Schunn aus. Im Laufe der Jahre sei er immer wieder und immer häufiger mit rechtsextremen Gesten aufgefallen, sagte die Staatsanwältin. Darüber hinaus habe sich bei dem Jugendlichen immer deutlicher eine fremdenfeindliche Gesinnung manifestiert. So habe er in der Wohngemeinschaft Waiern seine Betreuerin, die aus der Dominikanischen Republik stammt, vor mehreren Zeugen beschimpft, was ihm auch die Anklage wegen Verhetzung einbrachte.

17-Jähriger geständig

Verteidiger Michael Sommer stellte den Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit, zum Schutz und im Sinne des weiteren Werdegangs seines Mandanten, sagte er. Als der Bursche die Taten beging, sei er 14 bis 17 Jahre alt gewesen. Darüber hinaus habe er gewisse Defizite, die er vor der Öffentlichkeit aber nicht weiter erläutern wollte. Der 17-Jährige sehe ein, dass sein Verhalten ein Unrecht gewesen sei und er werde sich vollinhaltlich geständig zeigen.

Das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Uwe Dumpelnik gab dem Antrag statt. Das Urteil wurde für den Nachmittag erwartet. (APA, 8.11.2019)