"OK Boomer" auf dem Doge-Meme. Foto: screenshot/knowyourmeme

Die Generation Z macht sich gerne einmal über ältere Personen lustig, vor allem, wenn sie das Gefühl hat, ständig belehrt und kritisiert zu werden. Beispielsweise mit Social-Media-Gruppen, in denen junge Nutzer sich satirisch als Babyboomer, also Personen, die bis circa 1964 geboren sind, ausgeben und aus ihrer Sicht veraltete Ansichten und Meinungen schreiben.

Nun hat sich ein neues Meme entwickelt, welches bei jungen Usern Anwendung findet: "OK, Boomer". Der kurze Satz, der vor allem durch die vor allem sehr jungen Nutzer der Plattform Tik Tok Popularität erlangt hat, wird gegen ältere Personen genutzt. Er fungiert als Antwort auf Aussagen, die aus Sicht der jungen User besonders konservativ, veraltet, herablassend oder belehrend sind.

Im Parlament

Bloomberg TicToc

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte, dass das Meme es ins Parlament in Neuseeland schaffte: Dort hielt die 25-jährige Abgeordnete Chlöe Swarbrick eine Rede für Klimaschutz und merkte an, dass vor allem ihre Generation – und deren Nachkommen – unter der Krise leiden werden. Als es dann zu unterbrechenden Zwischenrufen kam, bei denen ihr Alter angesprochen wurde, reagierte sie mit dem Meme: "OK, Boomer". Später sagte sie, das Meme sei eine Methode, "kollektive Erschöpfung" auszudrücken. Man habe es satt, dass "Millenial" als Schimpfwort verwendet werde. (red, 9.11.2019)