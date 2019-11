Richter hoben in knapper Entscheidung Regelung auf, wonach erstinstanzliche Verurteilte in Haft müssen

"Lula Libre" könnte schon nach einem Urteil des Obersten Brasilianischen Gerichts bald wieder Realität sein. Foto: AP / Eraldo Peres

Brasilia – Das Oberste Gericht in Brasilien hat am Freitag ein langerwartetes Urteil gefällt, das einerseits zur Freilassung von tausenden Häftlingen führen könnte – und andererseits auch massive politische Auswirkungen haben kann. Betroffen ist von der Entscheidung nach Ansicht seiner Anwälte nämlich auch Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der seit eineinhalb Jahren im Gefängnis sitzt, dessen Fall den Berufungsweg allerdings noch nicht abgeschlossen hat. Sein juristisches Team gab nach der Verkündigung des Urteils am Freitag bekannt, man rechne mit der baldigen Freilassung des ehemaligen links orientierten Staatschefs.

Zuvor hatten die Richter mit sechs zu fünf Stimmen die vor drei Jahren eingeführte, sehr umstrittene Regelung aufgehoben, wonach ein Verurteilter schon vor Ausschöpfung aller Rechtsmittel inhaftiert werden kann, wenn seine Verurteilung bei der ersten Berufung bestätigt wurde. Dies war bei Lula der Fall.

Harte Behandlung

Lula war 2017 nach einem aufsehenerregenden Verfahren wegen Korruption verurteilt worden – seine Anhänger vermuten dahinter aber vor allem politische Beweggründe. Lula wird vorgeworfen, eine Luxuswohnung als Gegenleistung für lukrative Aufträge des Staatskonzerns Petrobras an das Bauunternehmen OAS erhalten zu haben. Der Präsident der Jahre 2003 bis 2010 bestreitet alle Vorwürfe.

Seit April 2018 sitzt er nun seine Haftstrafe ab, die zuletzt vom Obersten Gericht von rund zwölf Jahren auf acht Jahre und zehn Monate herabgesetzt wurde. Mehrfach war die harte Behandlung des prominenten Häftlings aufgefallen: Die Justiz hatte ihm unter anderem im Februar die Teilnahme an der Beerdigung seins Bruders untersagt, zur Beisetzung seines im Folgemonate verstorbenen Enkels durfte er erst nach längerem juristischen Streit die Haft verlassen. (mesc, APA, 8.11,2019)