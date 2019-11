Oktoskop: In Memoriam Gustav Deutsch, Anne Will bilanziert mit AKK Halbzeit der GroKo, Claudia Reiterer wägt ÖVP-Grüne-Koalition ab, dazu die Radiotipps

9.05 JAUSE

Der Geschmack Europas: Schlesien Krautsuppe mit Schweinebauch, Pasteten aus Gans oder Wildschwein, Stelze, Bahora, ein mit einer Fülle aus Kartoffeln, Zwiebeln und Kräutern im Ofen gedünsteter Schweinedarm und Brinzen: Verleger Lojze Wieser erkundet kulinarische Kulturen, diesmal in Polen und Tschechien. Nicht nur um 9.05 Uhr sehr reichhaltig (Wiederholung um 1.40 Uhr). Bis 9.35, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Oskar Deutsch Fragen an den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde stellen Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Helma Poschner (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama: Frauenschicksale Nina Horowitz präsentiert Fundstücke aus dem ORF-Archiv: junge Frauen, die im Heim leben, junge Mütter und Alleinerzieherinnen. Bis 13.30, ORF 2

18.25 MARTINIGANS

Zu Tisch: Rheinland Der Gänsehof der Familie Kircher aus Mettmann – und was sie selbst im November mit ihren Weidegänsen tun (mit Äpfeln und Backpflaumen füllen), mit Wild (Sauerbraten) und mit der Wildschweinkeule (über Tage in Essig beizen). Bis 18.55, Arte

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: In Memoriam Gustav Deutsch 1952 – 2019: Im Gedenken an den Künstler zeigt Okto zwei seiner Arbeiten: zuerst Film ist, eines seiner wohl zentralsten Werke.Gemeinsam mit Hanna Schimek, seiner Partnerin in Kunst und Leben, arbeitete er im Auftrag des österreichischen Filmmuseums am Projekt Am Rand: die Stadt. Bis 23.00, Okto

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Halbzeit der GroKo – viel erreicht, viel versäumt? Gäste: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Malu Dreyer (SPD), Herfried Münkler (Politikwissenschafter), Dagmar Rosenfeld (Die Welt) und Nico Fried (Süddeutsche Zeitung).Bis 22.45, ARD

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: ÖVP und Grüne – Modernes Modell oder waghalsiges Experiment? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Norbert Hofer (FPÖ), Stefan Schnöll (ÖVP), Johannes Rauch (Grüne Vorarlberg) und Eva Linsinger (Profil-Journalistin). Bis 23.05, ORF 2

23.05 30 JAHRE MAUERFALL

1989 – Poker am Todeszaun Anders Ostergaard und Erzsébet Rácz dokumentierten 2014, wie Ungarns Ministerpräsident Miklós Németh 1898 den Eisernen Vorhang zu Österreich für aufgehoben erklärte – aus Némeths Perspektive. Bis 0.05, ORF 2

Nach 1989 waren die Büros der Stasi leer: "1989 – Poker am Todeszaun" stellt die Ereignisse bis zum Mauerfall nach – 23.05 Uhr, ORF2. Foto: ORF

23.10 GRIECHISCHER SALAT

Die besten Köche der Welt: Giorgianna Hliadaki und Nik Roussos Im Athener Funky Gourmet spielen sie mit griechischen Klassikern vom Eissalat bis zum Lammhirn als Beilage. Im November sind sie Gastköche in Dietrich Mateschitz' Salzburger Restaurant Ikarus. Bis 23.40, Servus TV