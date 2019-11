Schließt nach dem türkisen Sondierungsmarathon mit den Grünen eine ÖVP-FPÖ-Koalition dennoch nicht aus: Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner (ÖVP). Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Wien – Trotz des türkisen Sondierungsmarathons mit den Grünen bis zum Wochenende schließt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nicht aus, dass es doch noch zu einer Neuauflage der ÖVP-FPÖ-Koalition kommt.

Im Ö1-Gespräch hält sie am Samstag fest: "Das ist immer eine Frage der Alternativen." Derzeit wisse man noch nicht, wie es die Grünen mit Verhandlungen halten, ebenso die SPÖ – und so "gibt es noch viele Fragen, daher muss man es offen lassen", erklärt Mikl-Leitner. Bei der Koalitionsbildung dominiere die Frage, wie sich die ÖVP inhaltlich durchsetzen könne, damit es mit der Republik "gut weitergeht".

Im Detail verriet Mikl-Leitner, dass die ÖVP "Sonntagabend" darüber entscheidet, mit wem sie "in Verhandlungen eintreten" will. Hintergrund: Sonntagnachmittag befindet auch der erweiterte Bundesvorstand der Grünen in der Wiener Urania, ob man mit Türkis Koalitionsgespräche aufnehmen will. Ob man Kogler & Co inhaltlich nicht entgegenkommen müsse, auch wenn die ÖVP stets erklärte habe, von ihrer Mitte-rechts-Politik nicht abweichen zu wollen. Darauf Mikl-Leitner zu Ö1: "Koalitionsverhandlungen sind kein Wunschkonzert."

Zumindest beim Sprachgebrauch in der Migrationspolitik plädiert die mächtigste Landeshauptfrau für eine achtsamere Handhabe, nachdem Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) etwa einst die Asylunterkunft im niederösterreichischen Traiskirchen in "Ausreisezentrum" umbenannt hat: "Eine sensible Sprache" sei "wichtig, die nicht zur Spaltung der Gesellschaft führt, genauso wie ein respektvoller Umgang zwischen den Parteien" – denn das stärke das Vertrauen in die Bevölkerung, egal zu welcher Koalition es dann komme.

Zu Knackpunkten zwischen Türkis und Grün, konkret ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler, lies sich Mikl-Leitner keine Details entlocken: "Wir wissen von beiden Personen, dass es eine gute Vertrauensbasis gibt." Zum Thema Mindestsicherung etwa werde sie daher den Beteiligten "nichts ausrichten", erklärte sie – wohl aber lobte sie die von Türkis-Blau eingeführten Deutschklassen für Kinder ohne ausreichende Sprachkenntnisse: "Wir haben beste Erfahrungen damit gemacht", erklärte sie, weil die Klassen "die Kinder in den Mittelpunkt stellen, um Deutsch zu lernen." Und Deutsch sei "der Schlüssel zur Integration". (nw, 9.11.2019)