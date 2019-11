In den USA – Likes wurden in der Vergangenheit immer wieder mit Social-Media-Sucht in Verbindung gebracht

Instagram ohne Likes: Das will Facebook nunmehr testen. Foto: apa/afp

Sie sollen süchtig machen, das Selbstbild beeinträchtigen und zu wahrgenommener Isolation führen: Likes, die kleinen Schaltflächen, um zu signalisieren, ob einem etwas gefällt, haben soziale Medien längst erobert und sind damit auch massiv in die Kritik geraten. Experten merken an, dass dies zudem dazu führe, dass Nutzer ihre Inhalte in einer Weise verfassen würden, in der sie am meisten Likes – oder Aufregung – generieren.

Test

Nun erwägt ihr Schöpfer erstmals, sie wieder abzuschaffen: Facebook will wissen, ob seine soziale Medien auch ohne Likes funktionieren. Schon vor einigen Monaten testete man in einigen Regionen, Likes zu verstecken, nun soll ein weiterer Versuch folgen – diesmal in den USA. Nutzer werden die "Gefällt Mir"-Zahl nicht mehr öffentlich sehen können. Die Idee sei laut Instagram-Chef, dass der "Druck" von der Plattform genommen werden solle: "Wir wollen weniger einen Wettbewerb schaffen und dafür Nutzern mehr Platz geben, um sich darauf zu konzentrieren, mit den Personen die sie lieben und den Dingen, die sie inspirieren, in Verbindung zu sein."

Influencer

Facebook ist nicht das einzige Unternehmen, das überlegt, Likes abzuschaffen. Auch Google und Twitter haben bereits ähnliche Schritte in Erwägung gezogen. Befürchtungen haben Influencer, die potentiell ihr Geschäftsmodell bedroht sehen. (red, 9.11.2019)