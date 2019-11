Trauer um den australischen Boxer Dwight Ritchie. Foto: imago/AAP

Der australische Boxer Dwight Ritchie ist nach einem Körpertreffer im Training verstorben. Dies bestätigte sein Promoter Jake Ellis, Ritchie wurde nur 27 Jahre alt. Beim Sparring in Melbourne mit Michael Zerefa sackte Ritchie im Ring zusammen, er konnte nicht mehr reanimiert werden.

"Schockiert und mit großer Traurigkeit müssen wir bekannt geben, dass der kämpfende Cowboy Dwight Ritchie bei der Tätigkeit verschieden ist, die er am meisten liebte. Als Dwights Promoter und Freund ist es für mich unerträglich und schwer zu verstehen, was heute passiert ist. Dwight wird uns als eines der größten australischen Talente in Erinnerung bleiben. Ein Mann, der genau so kämpfte, wie er lebte. Ruhe in Frieden, Cowboy. Du wirst auf ewig vermisst werden", schrieb sein Manager Jake Ellis auf Facebook.

Erst im Oktober war der amerikanische Profiboxer Patrick Day nach einer schweren K.o.-Niederlage seinen Kopfverletzungen erlegen. Im Juli verstarben zudem der Argentinier Hugo Santillan und der Russe Maxim Dadaschew, nachdem sie im Boxring verletzt worden waren. (sid, red, 10.11.2019)