Kann statt Hotword "Ok, Google" eingesetzt werden, um Google Home oder das Smartphone zu steuern

Wer will kann seinen Google Home auch mit "Ok, Boomer" aufrufen". Foto: Google

Es ist das Meme dieser Tage – und dabei auch ziemlich umstritten: Mit "Ok, Boomer" haben junge Internetnutzer eine flapsige Antwort auf aus ihrer Sicht belehrende oder herablassende Reaktionen von Vertretern älterer Generationen gefunden. Das Meme bezieht sich auf den Begriff "Babyboomer" mit dem die Generation bis – ungefähr – zum Jahrgang 1964 beschrieben wird. Während die eine Seite darin eine Methode sieht, dem dauernden Klagen über "Millennials" etwas entgegen zu halten, beklagen die so bezeichneten selbst wieder Altersdiskriminierung.

Google reagiert

Angesichts der konfliktreichen Natur dieser Phrase ist eine aktuelle Entdeckung umso überraschender: Wie sich nämlich herausstellt, reagiert der Google Assistant nämlich auch auch auf den Begriff "Ok, Boomer". Dieser kann bei Google Home und Android-Smartphones als Alternative für "Ok, Google" eingesetzt werden, um den digitalen Assistenten aufzurufen.

Erlaubt sich Google hier also einen Spaß auf Kosten der "Babyboomer"? Nein. Denn die Erklärung dafür ist ziemlich profan, es handelt sich nämlich um einen simplen Zufall. Die Hotword-Erkennung von Google – oder auch anderen Herstellern wie Apple oder Amazon – reagiert nämlich nicht auf einen exakten Begriff sondern auf eine gewisse Lautfolge. Das bedeutet, dass neben "Ok, Google" oder "Hey, Google" auch ähnlich geformte Begriffe akzeptiert werden.

Auswahl

Beispiele hierfür wären etwa "Ok, Guru" oder "Hey, Pudel", auch "Ok, Bubu" und "Hey Gugu" triggern den Google Assistant. Wie gut das klappt, hängt nicht zuletzt davon ab, wie nah die Lautfolge an "Google" ist. Eine etwas herausfordernde – aber dafür umso amüsantere – Option ist etwa der – englisch ausgesprochene Begriff "Cocaine Poodle".

Hintergrund

Der aktuelle Höhenflug von "Ok, Boomer" ist einer neuseeländischen Abgeordneten zuzuschreiben. Die 25-Jährige hatte den Begriff in einer Rede vor dem Parlament geradezu meisterhaft eingesetzt, um Zwischenrufe, bei einer Rede zum Klimaschutz, in der ihr Alter thematisiert wurde, verstummen zu lassen. (apo, 10.11.2019)