Grand Prix an Hygiene-Konzern Essity Bodyform Libresse – Stern für "Willkommen im Land der freien Medien" an Putin und Trump – Zweimal Silber nach Österreich

Fruchtig. Foto: Screenshot AMVBBDO for Essity Bodyform/Libresse

Der Art Directors Club of Europe (ADCoE) hat die beste Werbung des Kontinents ausgezeichnet: Die britische Agentur AMVBBDO bekam dieses Wochenende den Grand Prix mit ihrer Kampagne "Viva la Vulva" für den Hygiene- und Gesundheitskonzern Essity Bodyform/Libresse. Je einmal europäisches Silber ging an Sagmeister & Walsh mit dem Jahresbericht für Zumtobel und Serviceplan Austria mit Tipp 3.

Die Grand-Prix-Kampagne

Art Directors Club of Europe

Die höchstdekorierte Kampagne "Viva la Vulva" sei ein Lovesong an einen Körperteil von Frauen, der nicht genug Liebe bekomme, erklärt der Art Directors Club of Europe den Grand Prix. Über Jahrhunderte wären Vulven im Namen des Anstands zensuriert, verdinglicht und entfernt worden (der Spot zeigt etwa auch eine geschlechtslose Barbie-Puppe). Die allgegenwärtige Pornografie wiederum zwinge jungen Frauen ein Bild des perfekten weiblichen Genitals auf. Die britische Agentur AMVBBDO und ihr Auftraggeber feierten mit dem Spot die Selbstliebe und die Individualität – mit Muschelschalen, Glückskeksen, Geldbörsen und vielen anderen "vaginaesken" Objekten, die alle gemeinsam Camille Yarbroughs "Take Yo' Praise" singen.

Wilkommen im Land der freien Medien, Trump und Putin!

Erstmals hat der Art Directors Club of Europe einen Europäischen Stern vergeben, eine Art Grand Prix für europäische Werte und soziale Anliegen. Die Auszeichnung ging an TBWA/Helsinki mit der Kampagne "Land der freien Medien" für die Zeitung "Helsingin Sanomat". Sie begrüßte Donald Trump und Wladimir Putin zum Treffen des US- und des russischen Präsidenten im Juli mit Plakaten, die sie im "Land der freien Medien" willkommen hießen und an ihren Umgang mit Medien erinnerten.

TBWA\Helsinki

Zweimal Silber nach Österreich

Zweimal scheint Österreich diesmal in der Länder-Wertung des ADCoE auf, zweimal mit Silber:

Sagmeister & Walsh bekamen die Auszeichnung für den Geschäftsbericht der Beleuchtungsgruppe Zumtobel in der Kategorie Graphic Design/Editorial.

Serviceplan Austria erhielt Silber für "checkthesack" für den Kunde Tipp3 in der Kategorie Promotions & New Media/Live Stunts. (red, 10.11.2019)