Wiese bleibt Wiese. Foto: HOH

Ludesch – 56 Prozent der Ludescherinnen und Ludescher haben gegen die Erweiterung der Firmen Rauch/Ball/Red Bull gestimmt. 65 Prozent der 2.688 Wahlberechtigten haben sich an der Abstimmung beteiligt. Die Herausnahme von Flächen aus der Landesgrünzone im Ludescher Neugut für Lagerung und Produktion wurde von der Gemeinde und vom Land befürwortet. In einer Volksabstimmung, die von der Initiative Ludesch initiiert wurde, wurden die Ausbaupläne am Sonntag gestoppt.

Christoph Aigner von der Initiative Ludesch spricht von einem "extrem guten Tag für die Demokratie". Er sei stolz auf die Bürgerinnen und Bürger, dass die "unsägliche Wahlbeeinflussung durch Geldversprechen" nicht gefruchtet habe. Aigner sieht das Ergebnis als deutliches Signal an die Landesregierung, was den künftigen Umgang mit der Landesgrünzone betrifft.

Bürgermeister akzeptiert Entscheidung

Von der Gemeinde erwartet sich die Initiative ein neues regionales Entwicklungsplan. Den müsse man nach neuem Raumplanungsgesetz ohnehin erarbeiten, sagt Bürgermeister Dieter Lauermann (Liste Gemeinsam für Ludesch). Der Bürgermeister nimmt das Ergebnis zur Kenntnis, verspricht die Flächen nicht umzuwidmen. Das Versprechen der Firmen, einen Kindergarten zu finanzieren und die Gemeinde in den nächsten zehn Jahren mit fünf Millionen Euro zu unterstützen, wird nun nicht umgesetzt. Den geplanten Kindercampus werde man aus Geldknappheit nun in zwei Etappen realisieren, sagt Lauermann.

Spaltung der Bevölkerung

Der Protest gegen die Betriebserweiterung habe die Bevölkerung gespalten, sagt Lauermann. Es gelte nun den Scherbenhaufen aufzukehren. Ob er bei der Gemeindewahl nächsten März wieder kandidieren wird, weiß Lauermann noch nicht.

Und Rauch? Unternehmenssprecher Daniel Wüstner gab sich zugeknöpft. Man werde die weitere Vorgangsweise mit den Projektpartnern besprechen, Planungen für ein Ersatzprojekt gäbe es noch nicht.

Rauch/Ball/Red Bull wollten in die Erweiterung 100 Millionen Euro investieren. In die Diskussion um die Flächen im Neugut sei man zu spät mit der Informationskampagne eingestiegen, sagt Red Bull Geschäftsführer Roland Concin. Auch er hält sich zu weiteren Plänen bedeckt. (Jutta Berger, 10.11.2019)