"Süddeutsche", angetan

Holger Gertz stimmt in der "Süddeutschen Zeitung" ein: "Vieles stimmt an diesem 'Tatort', vieles hat Charme. Die Kamera, der Spannungsbogen, die Besetzung bis zu den Nebenrollen. Und einen Moment gibt es, in dem kommen sich Karow und Rubin tatsächlich näher. Ausgerechnet diese beiden sexuell so aktiven Körpermenschen haben eine Liebesszene, die so intensiv ist, gerade weil eigentlich nichts passiert. Und trotzdem alles. So etwas hat man am Sonntagabend seit Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) und Constanze Hermann (Barbara Auer) nicht mehr so schön gesehen."