Spanien wählt am Sonntag ein neues Parlament. Premier Pedro Sánchez wollte sich von den Wählern ein klares Regierungsmandat holen – aber es könnte eng für ihn werden. Foto: EPA/QUIQUE GARCIA.

Madrid – Bei der vierten Parlamentswahl innerhalb von vier Jahren in Spanien macht sich offenbar Wahlmüdigkeit breit: Am Sonntag zeichnete sich bei den Neuwahlen eine weitaus niedrigere Wahlbeteiligung als bei dem letzten Urnengang im April ab. Bis 18.00 Uhr hätten 56,86 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt, teilte die Wahlbehörde in Madrid mit. Das sind fast vier Prozentpunkte weniger als im selben Zeitraum bei der ersten Neuwahl vor sechs Monaten.

Fast 37 Millionen Spanier sind aufgerufen, in 23.000 Wahllokalen ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr, auf den Kanaren um 21.00 Uhr. Kurz darauf werden die ersten Prognosen erwartet. Umfragen lassen kein Ende des politischen Patts im Land erwarten.



Der seit Juni 2018 amtierende sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez hat die Neuwahl ausgerufen, nachdem der Urnengang vom April keine Bewegung in die erstarrten Fronten zwischen den Parteien gebracht hatte. Eine niedrigere Wahlbeteiligung dürfte Beobachtern zufolge eher den Rechtsparteien nutzen, die auf Zugewinne hoffen dürfen.

Viele Spanier sind angesichts der langjährigen politischen Blockade wahlmüde. Foto: imago images/ZUMA Press

Sanchez' sozialistische PSOE dürfte zwar wieder als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgehen, die absolute Mehrheit im 350 Mandate umfassenden Abgeordnetenhaus jedoch mit rund 120 Sitzen klar verfehlen. Auch gemeinsam mit dem Linksbündnis Unidas Podemos von Pablo Iglesias dürfte es laut Umfragen nicht reichen. Zur weiteren Zersplitterung des Parteienspektrums hat auch beigetragen, dass nun mit "Mas Pais" auch eine Abspaltung von Podemos um Wählerstimmen wirbt.

Unentschlossenheit bei Wählern

Eine Große Koalition mit der wieder erstarkten konservativen Volkspartei (PP) von Pablo Casado hat Sanchez ausgeschlossen. Politische Beobachter halten es für möglich, dass es letztlich auf eine von der PSOE geführte Minderheitsregierung hinauslaufen könnte. Doch ist unklar, ob sich etwa die PP darauf einlassen würde und wie tragfähig eine solche politische Konstellation wäre. Zudem zeigten sich viele Wähler bis zuletzt unentschlossen, wo sie ihr Kreuz setzen sollen.

"Als Bürger und als Politiker ermutige ich alle Spanier zu wählen, damit wir mit unserer Stimme die Demokratie stärken. Die heutige Abstimmung entscheidet über das Spanien von morgen", schrieb Sanchez auf Twitter.

Viele Spanier sind angesichts der langjährigen politischen Blockade wahlmüde. Dies zeigt sich auch bei der Zahl der Briefwähler, die im Vergleich zum April laut Regierungsangaben um rund 27 Prozent zurückgegangen ist. Zum Rückzug der Wähler trägt auch bei, dass sie dieses Jahr auch schon bei Europa- und Regionalwahlen zur Urne gerufen wurden. Umfragen zufolge dürfte die am rechten politischen Rand angesiedelte Partei Vox von der Verdrossenheit der Spanier über die politische Lähmung des Landes profitieren und drittstärkste Kraft hinter PSOE und PP werden. (red, APA, 10.11.2019)