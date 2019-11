Foto: APA/Eggenberger

Zum Abschluss der 14. Runde der Fußball-Bundesliga hat sich Titelverteidiger Salzburg im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten WAC mit 3:0 durchgesetzt. Die Wolfsberger mussten am Sonntag schon früh einem Rückstand nachlaufen, da Salzburg-Goalgetter Erling Haaland in der 4. Minute getroffen hatte. In der Schlussphase schlug der Norweger noch zweimal zu, er hält nun bei 15 Saisontreffern. (APA, 10.11.2019)

Fußball-Bundesliga, 14. Runde:

WAC – Red Bull Salzburg 0:3 (0:1). Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 4.865, SR Altmann.

Tore:

0:1 ( 4.) Haaland

0:2 (76.) Haaland

0:3 (88.) Haaland

WAC: Kofler – Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz – Schmid, M. Leitgeb, Ritzmaier (79. Wernitznig) – Liendl – Weissman (70. A. Schmidt), Niangbo (86. Schmerböck)

Salzburg: Coronel – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – Koita (56. Szoboszlai), Mwepu, Junuzovic, Minamino (83. Okugawa) – Hwang (68. Daka), Haaland

Gelbe Karten: Rnic, Ritzmaier, Schmitz, Struber (Trainer), Niangbo, Liendl bzw. Ramalho, Mwepu