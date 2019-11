[Wirtschaft] Warum sind eigentlich manche Länder arm und andere reich?

Bevölkerung lässt neue Red-Bull-Anlage von Rauch in Vorarlberg platzen.

[Inland] Grüne geben grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit ÖVP.

Julia Herr wird in der SPÖ aufgewertet.

[International] Verluste für prognostizierten Wahlsieger Sánchez in Spanien.

[Sport] ATP Finals: Thiem vs. Federer im Rückblick.

[Immobilien] Wo bekommt man einen Meldezettel und welche Fristen für die Meldung gibt es?

[Wetter] Zunächst ist es in höheren Lagen insgesamt recht sonnig. Während sich auch in den Niederungen an der Alpennordseite die Nebelfelder immer mehr lichten, kann es im Waldviertel länger grau bleiben und auch im Süden, wo später mehrschichtige Bewölkung aufzieht, ist es oft trüb. Bis 12 Grad.

[Zum Tag] Heute beginnt der Fasching!