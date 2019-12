Rüdiger Dahlke ist Mediziner, ehemaliger Arzt und Autor. Mit seinen Krankheitsdeutungen voll geschmackvoller Metaphern hat Dahlke sich einen Namen als Kalauer-Mediziner gemacht. Frauen, "bei denen die Diagnose Brustkrebs reinrauscht", empfiehlt er, erstmals "im Dahlke nachzuschlagen", um der eigenen Schuld am Tumor auf die Schliche zu kommen. Oder sich einen Hollywood-Schinken reinzuziehen. Der jüngste Therapie-Ansatz des Autors heißt nämlich "Hollywood-Therapie". Das gleichnamige Buch verfolgt laut Dahlke einen psychotherapeutischen Ansatz: "Die Filme in unserem Buch dienten uns für unsere Patienten als Therapie-Erweiterung (…) Für diese Psychotherapie brauchen wir keine zusätzliche Zeit und können sie jederzeit anwenden."

QS24 - Schweizer Privatfernsehen

Wer in das Buch hineinschnuppert, erlebt einen Dahlke in Reinform. Zu Papier gebracht wurden die üblichen Kalauer und kühne Behauptungen: "Filme sind für viele heute der einzig verbliebene Zugang zur Sinnfindung", heißt es in der Einleitung. Im Kapitel "Kino auf Rezept" schreibt Dahlke: "Kinohelden leben für uns Phantasien aus und machen so Filme zu Übungsfeldern für das richtige Leben." Dahlke ist vermutlich bei Tarantinos "From Dusk Till Dawn" eingenickt, ehe unsere Filmfreunde auf einen Drink im Tittty Twister Nightclub vorbeischauten.

Sandro W.

Bei Blähungen: "Vom Winder verweht"?





Wie auch immer, Dahlke war für uns in der Videothek, hat sich ein paar Klassiker reingezogen und kommt zum Schluss: "Mit ihnen lässt sich unsere Stimmung beeinflussen." Wer hätte das gedacht! Welche Filme das sind und auf welcher unserer "Lebensbühnen" – laut Dahlke sind es zwölf – sie zur Heilung taugen, davon lassen wir uns überraschen. Wir vermuten vorab: "Kill Bill" wirkt gegen die Metastasierung bösartiger Tumore, "Vom Winde verweht" setzen wir gegen Blähungen ein und "Reservoir Dogs" ist ein probates Mittel gegen Tollwut, wenn man von einem Straßenköter gebissen wurde. "Wie ein wilder Stier" mir Robert De Niro in Höchstform indes, das wird vermutlich ein Film für den alternativmedizinisch betörten Veterinär vom Lande. (Christian Kreil, 10.12.2019)

Leuchtende Augen Faktor: ★★☆☆☆

Schwiegermutter-Geschenk Tauglichkeits Faktor: ★★★★☆

Umtauschgefahr Faktor: ★☆☆☆☆

Türchen im Kalender