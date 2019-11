"Was willst du mit dem Fahrradschlauch?", will Lisa Maria Potthoff von Manuel Rubey wissen. Er scheint noch zu überlegen: "Irgendwas bleibt immer", ZDF, 20.15. Foto: ZDF/Hendrik Heiden

20.05 MAGAZIN

Afrika TV Als Okto am 28. November 2005 on air ging, war als allererste Sendung Afrika TV zu sehen. Das mehrsprachige Magazin, das von einer Gruppe engagierter Menschen rund um Alexis Neuberg entwickelt wurde, beliefert seither das Fernsehpublikum wöchentlich mit Einblicken in das Leben der afrikanischen Community in Wien. Bis 20.35, Okto

20.15 UMWELT

Themenmontag: Heizen und Dämmen Das Geschäftsmodell Energiewende. 21.05 Die Wahrheit über das Heizen. 21.55 Achtung neue Energien: Aufreger Windrad und Fracking in Österreich. Bis 23.35, ORF 3

20.15 FALLE

Irgendwas bleibt immer (D 2019, Thomas Kronthaler) Die geschiedene Ärztin Nina lernt im Zug einen netten jungen Mann kennen. Mark ist genau ihr Typ, kurze Zeit darauf taucht er auf, und die beiden werden ein Paar. Dass Mark ein oder zwei dunkle Flecken in seiner Vergangenheit hat, bemerkt sie erst später. Dass die Nachbarin spurlos verschwindet, kommt ihr dann richtig komisch vor. Manuel Rubey und Lisa Maria Potthoff spielen in diesem ambitionierten Thriller-Drama Katz und Maus. Bis 21.45, ZDF

21.00 TALK

Milborn Puls-4- und Puls-24-Infochefin Corinna Milborn lädt Politiker und politisch aktive Gäste zum Interview. Premierengäste sind Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, die kurdische Frauenaktivistin Melissa Yanmis und der Journalist Konrad Kramar. Bis 22.00, Puls 24

22.15 SPIONAGEABENTEUER

Der zerrissene Vorhang (Torn Curtain, USA 1966, Alfred Hitchcock) Als der angesehene Atomphysiker Michael Armstrong (Paul Newman) plötzlich einen Kongress in Kopenhagen verlässt, beschließt seine Verlobte Sarah (Julie Andrews), ihm zu folgen. Sie muss feststellen, dass sich Armstrong scheinbar in die feindliche DDR abgesetzt hat. Spannende Spionagestory von Alfred Hitchcock. Bis 0.20, Arte

22.25 FROSTIGE VERHÄLTNISSE

Snowpiercer (Seolgugyeolcha, KOR/USA 2013, Bong Joon-ho) Im Jahr 2031 ist unser Planet zu einem leblosen Eisbrocken erstarrt. Die Überlebenden befinden sich in einem Zug, der seit Beginn der Eiszeit durch die Landschaft braust. Innerhalb des Zuges herrscht eine Zweiklassengesellschaft. Tilda Swinton, Chris Evans. Eindeutig zweideutig. Bis 1.00, ATV

Trailer zu "Snowpiercer". Moviepilot Trailer

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen: An der Spitze – Arnulf Rainer und sein Doppeljubiläum / Auf Speed – Le Mans 66 / Aus dem Knast: Deniz Yücels Abrechnung. Bis 23.30, ORF 2

23.30 DOKUMENTATION

Der Übermaler Arnulf Rainer Die Dokumentation von Claudia Teissig beschreibt den Weg des früheren Bürgerschrecks zum Staatskünstler mit eigenem Museum. Zum 90. Geburtstag des Künstlers. Bis 0.00, ORF2