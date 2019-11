Ab sofort kann die Kreation des Modders genutzt werden. Foto: Kaze Emanuar

Modder Kaze Emanuar hat ein komplett neuartiges Mario-Game veröffentlicht, das auf Super Mario 64 basiert. Das Projekt trägt den Namen Super Mario 64 Land und bringt komplett neuartige Level, Bosse, Power-Ups und Musik mit sich. Bei der Arbeit von Kaze Emanuar handelt es sich um eine Mod für Super Mario 64 – man benötigt somit die ROM des Originals. Das Spiel ist allerdings kostenlos und kann ab sofort heruntergeladen werden.

Kaze Emanuar

Installation erklärt

In einem ersten Trailer stellt der Modder sein Projekt auch näher vor. Die Installation von Super Mario 64 Land ist in der Videobeschreibung auf YouTube erklärt. Das Projekt des Entwicklers ist auch noch nicht beendet – mit dem Feedback der Community will Kaze Emanuar da und dort noch nachbessern. Kürzlich wurde etwa ein Level vereinfacht, da sich User über den Schwierigkeitsgrad beschwert hatten. (red, 11.11.2019)