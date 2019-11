Der Merkurtransit von 2016, dargestellt als Mehrfachaufnahme des innersten Planeten unseres Sonnensystems. Foto: Nasa

Wien – Eine echte Sonnenfinsternis ist nur dann zu erleben, wenn der Erdmond so an der Sonne vorüber zieht, dass sein Schatten Teile der Erde verdunkelt. Allein seiner Nähe ist es zu verdanken, dass die Mondscheibe in der Lage ist, die Sonne für einige Minuten vollständig zu verdecken.

Der Merkur, der innerste Planet unseres Sonnensystems, zieht aus Sicht der Erde 13 bis 14 Mal pro Jahrhundert an der Sonnenscheibe vorüber, was dann ebenfalls eine Sonnenfinsternis zur Folge hat – allerdings eine, die aus unserer Sicht keine erkennbare Verdunkelung bewirkt.

Ohne Filter geht es nicht

Um einen solchen Merkurtransit zu beobachten, braucht es Teleskope und entsprechend starke Filter. Wer darüber verfügt, kann heute, Montag, eine derartige "Mikrosonnenfinsternis" mitverfolgen: Gutes Wetter vorausgesetzt, wird zu sehen sein, wie der Planet Merkur als winzige schwarzen Scheibe am Nachmittag von schräg unten nach schräg oben an der Sonne vorbeizieht.

Das Schauspiel beginnt in Wien um 13.35 Uhr. Für mehrere Stunden wandert dann der Planet über die Sonne. Etwa zur Hälfte des Transits geht die Sonne dann um 16.22 Uhr unter. Zur Beobachtung ist ein freier Blick zum südwestlichen Horizont erforderlich. Das letzte Mal war ein Merkurtransit 2016 zu sehen, das nächste derartige Himmelsschauspiel findet erst wieder 2032 statt. (red, 11.11.2019)