14 Prozent der Österreicher schalten jede Woche bei E-Sport ein. Foto: APA/AFP/LUCAS BARIOULET

Das Marktforschungsunternehmen Nielsen Sports hat im Auftrag von Mobilfunker A1 einen Blick auf den österreichischen E-Sport geworfen. Ziel der Studie war es, das Interesse des Trendsports in Österreich herauszufinden. 1000 Österreicher wurden dafür über den Zeitraum von rund zwei Wochen per Online-Interviews befragt.

14 Prozent schalten jede Woche ein

Rund ein Drittel der Befragten weisen demnach ein starkes Interesse für E-Sport auf. Einen großen Einfluss haben hierbei die Jüngeren (14 bis 24 Jahre alt), die sich besonders für den Trendsport interessieren. Dort liegt das Interesse bei rund 50 Prozent. 14 Prozent der Befragten sollen außerdem mindestens einmal die Woche bei E-Sport einschalten.

Mehr als die Hälfte spielt

Ein gewisses Wachstumspotential gibt es aber hier sehr wohl. Mehr als die Hälfte der 1000 Befragten nutzen nämlich regelmäßig Computerspiele. Besonders groß ist übrigens das Interesse der Österreicher an Call of Duty, Fifa, Super Smash Bros. Ultimate, CS:GO, Fortnite, World of Warcraft und League of Legends. (red, 11.11.2019)