Wo treffen sich ÖVP und die Grünen – wo wird es schwierig?

Sebastian Kurz hat Montagvormittag vor der Presse erklärt, dass die ÖVP mit den Grünen in Koalitionsverhandlungen treten wird. Es werde nicht einfach werden, denn die Grünen haben klare Positionen in Klimafragen und die ÖVP klare Positionen in Migrationsfragen und Fragen des Wirtschaftsstandorts, so Kurz bei der Erklärung. Die Grünen haben bereits am Sonntag bekanntgegeben, mit der ÖVP in Verhandlungen treten zu wollen. Aber wo treffen sich die beiden Parteien, wo liegen sie weit auseinander?

Was sagt die STANDARD-Community?

"Es müssen sich beide bewegen", so User "Mandino50":

Migration und Umwelt sieht Poster "tssab" als die herausforderndsten Themen:

Pessimistisch gibt sich User "Gandalfino", was die Kompromisse angeht:

Zu viele Kompromisse müssten die Grünen machen und würden so ihre Wähler vertreiben, schreibt Poster "DunklerLord":

Poster "xEurocent" hofft, dass die Grünen kein Integrationsministerium für sich fordern:

Überspitzt formuliert Poster "Burn_after_Reading" die Positionen der beiden Parteien:

Wo sehen Sie Schwierigkeiten bei den Koalitionsverhandlungen?

Welche Themen werden zu raschen Kompromissen führen? Welche Positionen dürfen die Grünen auf keinen Fall aufgeben – welche die ÖVP? (wohl, 11.11.2019)