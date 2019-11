In Alba wurden am Wochenende Trüffeln im Gesamtwert von 420.000 Euro versteigert. Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Rom/Hongkong – Ein unbekannter Bieter aus Hongkong hat am Sonntag bei einer Auktion in Italien 120.000 Euro für eine Trüffel bezahlt. Die Knolle wog ein Kilo, berichteten italienische Medien. Die Versteigerung in Alba im Piemont gilt als die exklusivste dieser Art, per Video bieten Gourmets aus der halben Welt mit.

Der Preis der besonders großen Trüffel entspricht nicht dem Marktpreis für weiße Trüffeln, der in Italien bei rund 375 Euro pro 100 Gramm liegt. Insgesamt wurden am Sonntag Trüffeln im Wert von 420.000 Euro versteigert. Die Trüffelauktion in Alba findet seit 88 Jahren statt, der Erlös dient wohltätigen Zwecken.

Weiße Trüffeln werden in Alba vom 21. September bis zum 31. Jänner gesammelt. In Italien zählt man circa 200.000 Trüffelsammler, sie generieren einen Umsatz von 500 Millionen Euro pro Jahr.

Märkte

Auch in Österreich finden seit einigen Wochen Trüffelmärkte statt, wer noch keine Gelegenheit hatte, welche zu erwerben, kann das beispielsweise noch am 16. und 23. November vor dem Lokal Yamm beim Schottentor oder im Lokal Lucullus in der Neulinggasse in Wien tun. In Linz gibt es am 13. und 14. Dezember einen Trüffelverkauf am Südbahnhofmarkt. (APA, red, 11.11.2019)