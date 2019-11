Auftritte 2020 in Bad Gastein und in der Wiener Stadthalle, der Online-Vorverkauf beginnt am Donnerstag

Farin Urlaub und Die Ärzte gastierten zuletzt beim Nova Rock 2019 in Österreich. Foto: APA

Die Ärzte bringen im nächsten Jahr nach längerer Pause wieder ein Album heraus und gehen auf Tournee. Das Management der Band gab am Montag auch zwei Termine in Österreich bekannt: Unter dem Slogan "In the ä tonight" gastiert das Trio am 17. November 2020 in der Wiener Stadthalle und am 11. Dezember 2020 in Bad Gastein beim "Sound & Snow".

bademeisterTV

Der Vorverkauf startet am Donnerstag um 17 Uhr nur auf bademeister.com, wie es in einer Aussendung hieß. Und: "Um Schwarzhändlern das Leben möglichst schwer zu machen, ist der Erwerb von nur vier Tickets pro Konzerttermin und Besteller möglich. Für einzelne Shows wird zu einem späteren Zeitpunkt – insoweit noch Kontingente vorhanden – auch ein örtlicher Vorverkauf starten." (APA, 11.11.2019)