Foto: APA

Die Mobilfunkbetreiber Deutsche Telekom, Telefonica Deutschland und Vodafone wollen ihre Kräfte beim Ausbau des schnellen Mobilfunks bündeln. Die Unternehmen wollen bis zu 6.000 neue Mobilfunkstandorte koordiniert aufbauen und nutzen, wie sie am Montag mitteilten. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden.

Ziel sei eine "bestmögliche mobile Breitbandversorgung" für die Kunden in ganz Deutschland, insbesondere auf dem Land und entlang der Verkehrswege auf Straßen, Schienen und Flüssen. Deren Versorgung war den Betreibern im Zuge der 5G-Frequenzauktion auferlegt worden. Vor allem auf dem Land gibt es noch viele Funklöcher in Deutschland.

Kooperationen

Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte: "Die geplante Kooperation der Mobilfunkanbieter ist der richtige Schritt, um Funklöcher in Deutschland zu schließen." Davon würden insbesondere ländliche Regionen profitieren. "Damit wird verlässliches Telefonieren und Surfen endlich auf Autobahnen oder in Zügen möglich."

Die drei Unternehmen gaben bekannt, 1&1 Drillisch sei eingeladen, sich an dem "kooperativen Netzausbau" zu beteiligen. "Voraussetzung ist die Bereitschaft, in gleichem Umfang am Ausbau mitzuwirken. (APA, 11.11. 2019)